Black Jacket: Direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass

Ein neuer Black Jacket-Trailer liefert frische Einblicke in das kommende Roguelite-Projekt, das Strategie, Kartenspielmechaniken und narrative Elemente miteinander verbindet und nun einen festen Veröffentlichungstermin erhalten hat.
Im Mittelpunkt steht Black Jacket, das von Mi’pu’mi Games entwickelt und von Skystone Games veröffentlicht wird. Das Spiel verlegt das klassische Blackjack-Prinzip in ein düsteres Szenario im Jenseits, in dem Spieler ihre Seele riskieren, um einen Weg zurück ins Leben zu finden.
Die Handlung setzt in der Unterwelt an, wo Begegnungen mit verlorenen Seelen nicht nur strategische Herausforderungen darstellen, sondern auch narrative Einblicke in deren Geschichten liefern. Fortschritt wird durch gewonnene Duelle erzielt, während Niederlagen den Weg zur Flucht weiter erschweren.
Das Gameplay erweitert die bekannten Regeln des Kartenspiels durch zusätzliche Effekte, Manipulationen und taktische Möglichkeiten, die gezielt auf das Verhalten der Gegner abgestimmt werden müssen. Gleichzeitig entfaltet sich zwischen den Matches eine Geschichte, die eng mit den Begegnungen und Entscheidungen des Spielers verknüpft ist.
Black Jacket erscheint am 12. Mai 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass und Nintendo Switch.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kartenspiele sind nicht so meins. ✌🏻
Ich bin kein Blackjack-Fan, aber nachdem ich den 28 ähnlichen Spielen eine Chance gegeben habe schau ich zumindest rein.
Wo bleibt das Mau Mau-Roguelite? 😄
So Glückspielzeug ist überhaupt nicht meins.
Bin mit Black Jack überhaupt nicht vertraut, das sieht aber echt interessant aus, also werde ich mal reinschauen.
Poker geht immer 🙂
Karten spiele ich lieber in einer geselligen Runde statt auf Konsole 😅
Kein Interesse an Kartenspielen.
Kartenspiele sind auf Konsole nicht mein Ding.