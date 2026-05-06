Black Jacket: Direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass

Black Jacket erscheint am 12. Mai: Setzt eure Seele aufs Spiel und findet einen Weg aus der Hölle!

Ein neuer Black Jacket-Trailer liefert frische Einblicke in das kommende Roguelite-Projekt, das Strategie, Kartenspielmechaniken und narrative Elemente miteinander verbindet und nun einen festen Veröffentlichungstermin erhalten hat.

Im Mittelpunkt steht Black Jacket, das von Mi’pu’mi Games entwickelt und von Skystone Games veröffentlicht wird. Das Spiel verlegt das klassische Blackjack-Prinzip in ein düsteres Szenario im Jenseits, in dem Spieler ihre Seele riskieren, um einen Weg zurück ins Leben zu finden.

Die Handlung setzt in der Unterwelt an, wo Begegnungen mit verlorenen Seelen nicht nur strategische Herausforderungen darstellen, sondern auch narrative Einblicke in deren Geschichten liefern. Fortschritt wird durch gewonnene Duelle erzielt, während Niederlagen den Weg zur Flucht weiter erschweren.

Das Gameplay erweitert die bekannten Regeln des Kartenspiels durch zusätzliche Effekte, Manipulationen und taktische Möglichkeiten, die gezielt auf das Verhalten der Gegner abgestimmt werden müssen. Gleichzeitig entfaltet sich zwischen den Matches eine Geschichte, die eng mit den Begegnungen und Entscheidungen des Spielers verknüpft ist.

Black Jacket erscheint am 12. Mai 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass und Nintendo Switch.