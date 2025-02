Black Myth: Wukong: 30 Prozent der Spieler nicht aus China

Das vom chinesischen Entwicklerstudio Game Science entwickelte Black Myth: Wukong war zweifellos einer der größten Erfolge des vergangenen Jahres. Über 25 Millionen Einheiten konnte das Rollenspiel laut Analysten bisher absetzen.

Auf dem kürzlich abgehaltenen West Lake Art Forum an der School of Animation and Games der China Academy of Art offenbarte jetzt Art Director und Studio-Mitbegründer Yang Qi, dass 30 Prozent der Spieler des Spiels von außerhalb Chinas kommen.

Somit gehen 17,5 Millionen Verkäufe auf das Konto chinesischer Spieler und etwa 7,5 Millionen auf Spieler außerhalb Chinas, wobei circa 80 Prozent der Verkäufe auf den PC und 20 Prozent auf die PlayStation 5 entfallen.

Das 70 Millionen Dollar schwere Produktionsbudget konnte Game Science demzufolge, allein mit den Einnahmen von etwa 225 Millionen US-Dollar aus den Verkäufen außerhalb des Heimatlandes, mehr als verdreifachen.