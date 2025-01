Black Myth: Wukong: Die Xbox Series S ist Schuld

Black Myth: Wukong erschien bisher nicht für Xbox, da die Xbox Series S-Optimierung zu schwer und der 10 GB Speicher ohne jahrelange Expertise nicht zu meistern sei, meint Game Science Co-Founder und CEO „Feng Ji“ in einem Interview mit Weibo.

„Das Einzige, was fehlt, ist die Xbox“, sagte er per Machine-Learning-Übersetzung via IGN, „was sich irgendwie falsch anfühlt, aber diese 10 GB gemeinsam genutzter Speicher – ohne jahrelange Optimierungserfahrung – sind wirklich schwer zum Laufen zu bringen.“