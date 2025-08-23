Black Myth: Wukong: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro

Grafikvergleich von Black Myth: Wukong auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series S/X. Unterschiede in Auflösung und Leistung zwischen Konsolen im finalen Grafiktest!

Black Myth: Wukong ist nun auch für Xbox Series S und X verfügbar, ein Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung auf PlayStation 5 und PC. Warum? Die Xbox Series S war Schuld oder der exklusive Deal von Sony – was auch immer!

Auf allen Plattformen stehen euch drei Darstellungsmodi zur Auswahl: Qualität, Ausgewogen und Leistung. Die Xbox Series X erreicht im Leistungsmodus eine höhere durchschnittliche Auflösung als die PS5, allerdings geht dies mit Einschränkungen bei Schatten und globaler Beleuchtung einher.

Auf der Xbox Series S sind die grafischen Kürzungen in allen Einstellungen besonders ausgeprägt. Ihr werdet dies vor allem bei der Sichtweite, den Schatten, der Beleuchtung und der Vegetation bemerken.

Die PS5 und PS5 Pro sind die einzigen Plattformen, auf denen die Grafikqualität im Leistungsmodus als akzeptabel eingestuft wird. Die Bildrate zeigt auf allen Geräten Schwankungen, wobei die PS5 Pro als einzige Konsole eine konstante Leistung bietet.

Im ausgewogenen Modus liegt die Bildrate bei 45 Bildern pro Sekunde, bei aktivierter 120-Hz-Ausgabe bei 40 Bildern pro Sekunde.

Diese Einstellung bietet euch eine stabilere Darstellung. Insgesamt zählt Black Myth: Wukong zu den technisch anspruchsvollsten Spielen der aktuellen Konsolengeneration. Die Umsetzung auf Xbox ist gelungen, wobei der Leistungsmodus auf der Xbox Series X noch Optimierungspotenzial aufweist.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen: