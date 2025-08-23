Black Myth: Wukong: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro

Black Myth: Wukong ist nun auch für Xbox Series S und X verfügbar, ein Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung auf PlayStation 5 und PC. Warum? Die Xbox Series S war Schuld oder der exklusive Deal von Sony – was auch immer!
Auf allen Plattformen stehen euch drei Darstellungsmodi zur Auswahl: Qualität, Ausgewogen und Leistung. Die Xbox Series X erreicht im Leistungsmodus eine höhere durchschnittliche Auflösung als die PS5, allerdings geht dies mit Einschränkungen bei Schatten und globaler Beleuchtung einher.
Auf der Xbox Series S sind die grafischen Kürzungen in allen Einstellungen besonders ausgeprägt. Ihr werdet dies vor allem bei der Sichtweite, den Schatten, der Beleuchtung und der Vegetation bemerken.
Die PS5 und PS5 Pro sind die einzigen Plattformen, auf denen die Grafikqualität im Leistungsmodus als akzeptabel eingestuft wird. Die Bildrate zeigt auf allen Geräten Schwankungen, wobei die PS5 Pro als einzige Konsole eine konstante Leistung bietet.
Im ausgewogenen Modus liegt die Bildrate bei 45 Bildern pro Sekunde, bei aktivierter 120-Hz-Ausgabe bei 40 Bildern pro Sekunde.
Diese Einstellung bietet euch eine stabilere Darstellung. Insgesamt zählt Black Myth: Wukong zu den technisch anspruchsvollsten Spielen der aktuellen Konsolengeneration. Die Umsetzung auf Xbox ist gelungen, wobei der Leistungsmodus auf der Xbox Series X noch Optimierungspotenzial aufweist.
Das Video könnt ihr euch hier anschauen:
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe jetzt den ersten Durchgang NG+ auf meiner Pro gestartet. Mittlerweile sieht es endlich absolut geil aus. Es gab Zeiten, da sah es optisch selbst auf der Pro nicht geil aus. Dies wurde jetzt behoben.
Ich spiele im Modus „ausgeglichen“.
Wie lange gebraucht fürs durchspielen?
Hängt stark vom Skill ab, aber daher der Nebenkram fast schon notwendig ist um die Hauptbosse zu legen… 40-50 Stunden.
Allerdings war es in der Version die ich gespielt habe auch noch aufgrund mangelnder Karte deutlich stressiger.
Ich habe jeden Boss bis auf Erlang gelegt und habe teilweise etwas gebraucht. Mein aktueller spielstand liegt bei zirka 100h, beinhaltet jedoch bereits NG+. Das spielt man scheinbar immer auf dem selben Savegame weiter.
Habe es zwar jetzt auf meiner Xbox-Wunschliste, aber vielleicht muss ich mal anfangen, solche Spiele am PC zu zocken. Mal sehen…
Die Versionen sehen alle Recht ähnlich aus, außer die Series S Version, die sieht gerade bei der Vegetation sehr detailarm und billig aus, dennoch noch in Ordnung und keine Vollkatastrophe.
„Die Versionen sehen alle Recht ähnlich aus“
Gilt das auch für den Performance Mode?
Wie gesagt, nur bei der Series S schlechter auch vom Detailgrad.
Ich bin mal auf eine brauchbarere Analyse gespannt. Immerhin scheint es auf der XSX etwas angenehmer zu laufen, bei der PS5 hat man sich an die Performance und Input Lag aber auch gewöhnen können,auch wenn alles unter 60FPS nach so langer Zeit etwas peinlich ist.
Schade das die Entwickler das Potenzial der series X oftmals nicht nutzen.
Ich habe so das Gefühl das sich das in letzter Zeit häuft.
Bei den schwachen Abverkäufen ist das leider kein Wunder…
Dann hat sich das Warten ja gelohnt.
Für mich dennoch kein Titel von Interesse.
Gibt so viel besseres zur Zeit.
Ich vermute der Performance Mode ist in einem Souls like sowieso uninteressant 😅
Joa, wieder recht ähnlich auf allen Plattformen, außer der Series S Version. Da reicht die Series X Version doch vollkommen aus🙂
Schade das es bei der Series X im Performance Mode nicht mehr für eine anständige Global Illumination gereicht hat.
Ach ja, die wichtigste Lektion aus dem Lehrbuch der frustrierten blauen PS-Fanboys: Wenn irgendwas auf der PRO oder sonst einer Konsole nicht rund läuft….natürlich, wer sonst…der Entwickler hat’s vergeigt!
Easy oder? 😉