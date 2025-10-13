Black Myth: Wukong: Heutiges Update frisst auf PS5 satte 93 GB Speicher

Während das neue Update für Black Myth: Wukong Bugfixes bringt, sorgt die PS5-Version mit XXL-Download für Frust bei Spielern.

Game Science hat für heute ein Update zu seinem Spiel Black Myth: Wukong geplant. Es wird heute im Laufe des Tages an alle Plattformen ausgeliefert.

Laut dem Entwickler wird das Update Fehlerbehebungen und einige Leistungsoptimierungen enthalten.

Für Spieler auf Playstation 5 wird der Download des Updates mitunter mit Ärger verbunden sein. Denn es werden 93,5 GB für das Update benötigt. Laut Entwickler liegt das an der verwendeten Dateispeichermethode für die PS5.

Vollständige Patch Notes stehen noch aus.