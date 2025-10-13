Black Myth: Wukong: Heutiges Update frisst auf PS5 satte 93 GB Speicher

Image: Game Science

Während das neue Update für Black Myth: Wukong Bugfixes bringt, sorgt die PS5-Version mit XXL-Download für Frust bei Spielern.

Game Science hat für heute ein Update zu seinem Spiel Black Myth: Wukong geplant. Es wird heute im Laufe des Tages an alle Plattformen ausgeliefert.

Laut dem Entwickler wird das Update Fehlerbehebungen und einige Leistungsoptimierungen enthalten.

Für Spieler auf Playstation 5 wird der Download des Updates mitunter mit Ärger verbunden sein. Denn es werden 93,5 GB für das Update benötigt. Laut Entwickler liegt das an der verwendeten Dateispeichermethode für die PS5.

Vollständige Patch Notes stehen noch aus.

  1. DemonSlayer 15225 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 13.10.2025 - 15:00 Uhr

    Wie war das mit der PlayStation Wunder-Technologie „Kraken“ 😂😂😂

    Schön, dass die Beta-Phase auf der PlayStation nach einem Jahr vorbei ist, und die vollständige und fehlerfreie Version erscheint.

    3
      • Duck-Dynasty 131635 XP Elite-at-Arms Bronze | 13.10.2025 - 15:24 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Krake ist maskulin. DER Krake. Viel mehr konstruktives fällt mir dazu nicht ein.

        Habe aber vor Jahren mal davon gelesen, dass die Kraken Technologie tatsächlich für kleinere Speichermengen sorgen soll.

        Wenn die Kompressionstechnik dann bei Game Science dazu führt, dass ein Patch das ganze Spiel beinhalten muss. Dann ist das wohl so. Geht auch keiner dran zu Grunde. Wer heute Volumentarife für das Gaming abschließt oder keinen Tag mehr warten kann, ist selber schuld.

        Game Science ist aber auch nicht für seine technischen Künste bekannt. Also was das wirklich mit Kraken zu tun hat…
        Die geben ja ganz gerne anderen die Schuld. 🧐

        0
        • faktencheck 136840 XP Elite-at-Arms Silber | 13.10.2025 - 15:59 Uhr
          Antwort auf Duck-Dynasty

          Kraken funktioniert sehr gut zusammen in Kombination mit Oodle Texture.
          Sobald ein Spiel kompiliert wird, über nimmt das SDK automatisch die Kompression.
          Tippe wie du darauf, dass Game Science da irgendwas verbockt oder grundlegend an der Struktur des Spiels Anpassungen vorgenommen hat.

          0
      • DemonSlayer 15225 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 13.10.2025 - 15:26 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Das selbe wie mit PSSR, die Playstation Zauber-SSD, Kraken und die Leistung der PS5 Pro (Sieht man wieder deutlich an Battlefield) 😊

        2
  2. Alarith 19850 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 13.10.2025 - 15:07 Uhr

    Wtf was haben die den gemacht? 🤣
    Mist hätte ich es mir doch Anfang des Jahres kaufen sollen und durchspielen. 😂

    0
  3. RappScallion 10540 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.10.2025 - 15:30 Uhr

    Genau für solche Späße gönne ich mir eine ordentliche Leitung. Schade und ärgerlich, dass das im Jahr 2025 nicht überall in der BRD möglich ist.

    0
  4. Katanameister 218760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.10.2025 - 15:32 Uhr

    Was ein Müll, wenn es an der Playstation liegen sollte, frage ich mich, was das sogenannte „Genie“ Cerny eigentlich alles treibt 🙄👎 oder es liegt einfach nur an der Unfähigkeit der Entwickler.

    1
  5. burito361 97560 XP Posting Machine Level 4 | 13.10.2025 - 18:24 Uhr

    sony und ihre Zeit exklusive – hört halt nicht auf. Und dann läufts auf Xbox irgendwie flüssiger. Autsch Entwickler

    1

