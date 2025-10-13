Black Myth: Wukong: Heutiges Update frisst auf PS5 satte 93 GB Speicher

Game Science hat für heute ein Update zu seinem Spiel Black Myth: Wukong geplant. Es wird heute im Laufe des Tages an alle Plattformen ausgeliefert.
Laut dem Entwickler wird das Update Fehlerbehebungen und einige Leistungsoptimierungen enthalten.
Für Spieler auf Playstation 5 wird der Download des Updates mitunter mit Ärger verbunden sein. Denn es werden 93,5 GB für das Update benötigt. Laut Entwickler liegt das an der verwendeten Dateispeichermethode für die PS5.
Vollständige Patch Notes stehen noch aus.
Wie war das mit der PlayStation Wunder-Technologie „Kraken“ 😂😂😂
Schön, dass die Beta-Phase auf der PlayStation nach einem Jahr vorbei ist, und die vollständige und fehlerfreie Version erscheint.
Ja was war denn mit Kraken?
Krake ist maskulin. DER Krake. Viel mehr konstruktives fällt mir dazu nicht ein.
Habe aber vor Jahren mal davon gelesen, dass die Kraken Technologie tatsächlich für kleinere Speichermengen sorgen soll.
Wenn die Kompressionstechnik dann bei Game Science dazu führt, dass ein Patch das ganze Spiel beinhalten muss. Dann ist das wohl so. Geht auch keiner dran zu Grunde. Wer heute Volumentarife für das Gaming abschließt oder keinen Tag mehr warten kann, ist selber schuld.
Game Science ist aber auch nicht für seine technischen Künste bekannt. Also was das wirklich mit Kraken zu tun hat…
Die geben ja ganz gerne anderen die Schuld. 🧐
Kraken funktioniert sehr gut zusammen in Kombination mit Oodle Texture.
Sobald ein Spiel kompiliert wird, über nimmt das SDK automatisch die Kompression.
Tippe wie du darauf, dass Game Science da irgendwas verbockt oder grundlegend an der Struktur des Spiels Anpassungen vorgenommen hat.
Das selbe wie mit PSSR, die Playstation Zauber-SSD, Kraken und die Leistung der PS5 Pro (Sieht man wieder deutlich an Battlefield) 😊
Was soll man an Battlefield den sehen es läuft auf der Pro in 2160p stabiler als die 1440p Series X Version
Die von dir angesprochene Technik funktioniert 1a. Death Stranding 2 ist da ein Paradebeispiel.
Acht Arme. Eine Festplatte. 😋
🙂
Wtf was haben die den gemacht? 🤣
Mist hätte ich es mir doch Anfang des Jahres kaufen sollen und durchspielen. 😂
Genau für solche Späße gönne ich mir eine ordentliche Leitung. Schade und ärgerlich, dass das im Jahr 2025 nicht überall in der BRD möglich ist.
Was ein Müll, wenn es an der Playstation liegen sollte, frage ich mich, was das sogenannte „Genie“ Cerny eigentlich alles treibt 🙄👎 oder es liegt einfach nur an der Unfähigkeit der Entwickler.
sony und ihre Zeit exklusive – hört halt nicht auf. Und dann läufts auf Xbox irgendwie flüssiger. Autsch Entwickler