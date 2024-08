Black Myth: Wukong: Xbox-Release-Termin in Kürze

Black Myth: Wukong enthüllte bereits vor dem Start am 20. August in einem neuen Extended-Gameplay-Trailer die atemberaubende Weite seiner Welt.

Der Trailer bietet einen umfangreichen Einblick in die dynamischen und komplexen Gameplay-Systeme des Spiels und bietet Fans gleichzeitig eine Vielzahl neuer Details. Der Trailer zeigt nie zuvor gesehene Orte, Verwandlungen, Charaktere und vieles mehr und taucht vor dem weltweiten Start am 20. August 2024 tiefer in die Geschichte von Black Myth: Wukong ein.

Black Myth: Wukong bietet ein reichhaltiges Storytelling mit überwältigender Optik sowie einer einzigartigen Interpretation des Action-RPG. Spieler erkunden ein faszinierendes Reich, gefüllt mit den Wundern und Entdeckungen der antiken chinesischen Mythologie, atemberaubenden Landschaften und einer vielseitigen Reihe an denkwürdigen Charakteren, die auf dem gefeierten Roman „Die Reise nach Westen“ basieren.

Zusätzlich zu dem ausgearbeiteten und visuell beeindruckenden Nahkampfsystem mit einem Stab, kann der Affenkönig Zauber, Verwandlungen und magische Gefäße als mächtige Werkzeuge in seinem Arsenal gegen hartnäckige Feinde nutzen. Kombiniere verschiedene Zauber, Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung, um die beste Strategie für jeden Kampfstil zu finden.

Black Myth: Wukong von Game Science erscheint weltweit am 20. August 2024 auf PC und PlayStation 5. Die Standard- und Deluxe-Edition werden in Nordamerika für einen UVP von jeweils $59,99 bzw. $69,99 in digitaler Form auf der PlayStation 5 und dem PC (via Steam und Epic Games Store) erhältlich sein.

Die Veröffentlichungsdaten für die Xbox Series X|S-Version werden dazu in Kürze mitgeteilt, wie die Entwickler noch einmal bestätigt haben.