Black Myth: Zhong Kui: Direkte Veröffentlichung für Xbox bestätigt

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2025 hat das chinesische Entwicklerstudio Game Science den zweiten Teil seiner Action-Rollenspielreihe offiziell vorgestellt.

Black Myth: Zhong Kui erscheint erstmals zeitgleich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Damit erweitert das Studio die Plattformverfügbarkeit gegenüber dem Vorgängertitel Black Myth: Wukong, der zunächst exklusiv für PC und PlayStation angekündigt wurde.