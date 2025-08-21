Black Myth: Zhong Kui: Direkte Veröffentlichung für Xbox bestätigt

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2025 hat das chinesische Entwicklerstudio Game Science den zweiten Teil seiner Action-Rollenspielreihe offiziell vorgestellt.
Black Myth: Zhong Kui erscheint erstmals zeitgleich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Damit erweitert das Studio die Plattformverfügbarkeit gegenüber dem Vorgängertitel Black Myth: Wukong, der zunächst exklusiv für PC und PlayStation angekündigt wurde.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kommt das Spiel nicht erst in 4-5 Jahren?
Die können doch selber noch nichtmal wissen wie die Entwicklung läuft.
Vlt kommt das ja auch nur für die next Gen Konsolen.
So wie Chinesen arbeiten würde mich nicht wundern wenn das Spiel nächste Woche rauskommt 😅
Tippe aber eher auf ca 2 Jahre mit ner Menge Crunch.
Hab mir letztens wokung für die PS geholt und kam mal so GAR NICHT klar 😀 Fand der charakter reagiert in den Kämpfen total verzögert. Ganz weird…hab ich relativ schnell wieder abgebroche. Da hatte ich mir wirklich mehr erhofft, erwartet.
Vielleicht hab ich aber auch zu schnell aufgehört weil es zuviel anderes gibt.
Es dauert etwas bis man sich daran gewöhnt – aber hey, nicht so schlimm wie Dark Souls auf der 360 😄
Ich weiß noch dass ich viel mit den Einstellungen rumprobiert habe.
Mir kam es allerdings im Laufe des Spiels so vor als wären nicht alle Bosse auf das Kampfsystem ausgelegt und einige Bosse können einfach selbst entscheiden wie lang so ein Combo ist ohne es zu kommunizieren.
Lies of P hatte es zwar auch aber seltener.
Falls sich jemand fragt warum Wuchang für einige Leute die Genre-Referenz ist… This.
Also wissen die Entwickler jetzt schon das die Series S keine Probleme macht wie angeblich beim Vorgänger. Faszinierend. Aber am Ende natürlich super das es für alle Konsolen zeitgleich erscheint.
das Game wird sicher noch 4 Jahre oder 5 brauchen , ob das überhaupt die aktuelle Gen wie XSX, S , PS5 noch unterstützt wird ist die Frage .
Nein, das war doch ein heiliges Datum oder so.😅
Ja genau, der urban Myth mit dem heiligen Datum, das hatten wir ja schon zerlegt damit das es immer ein Messe Zeitraum war und wann stellt man seine Spiele immer Publikumswirksam dar, richtig zur Messezeit. Weiß gar nicht mehr wer das war, unser Alternativfaktenbubi?
Na das ist doch schön. Jetzt auch noch diese Ausrede wegen der Series S wieder hervorzubringen wäre auch ganz schön.. 😉
Naja eine neue Series s wird es ja anscheinend nicht mehr geben und wenn die Xbox next ein pc statt Konsole ist hat sich das Thema sowieso erledigt…
Sie können ja trotzdem wieder ein 1-Jahres-Problem konstruieren wenn der Geldkoffer von Sony eben so gut schmeckt. Glaub eh nicht an nen Release auf der Xbox Series…wenn das Spiel in 4 Jahren erscheint sind wir doch schon mitten in der nextgen also kommt es dann für die nextgen Xbox, PS6 und vermutlich für die PS5 – die Xbox One wurde im Vergleich zur PS4 ja auch schon viel schneller nicht mehr mitversorgt.
Das gab es schonmal dass es auch für Xbox angekündigt wurde und genau kurz vor Veröffentlichung war dann keine Rede mehr von Xbox.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher war das Wukong oder ein anderes Spiel!?🤔
Je nachdem wann die Verträge ausgehandelt werden.
Deswegen glaube ich es erst wenn es da ist.
Also das ist doch jetzt wirklich die Bestätigung das die wirklich keine Probleme mit der Series S hatten und das es wieder so ein Zeitexklusives Ding war.
Abwarten – den Plan hatten sie schonmal und dann war das Sony-Geld doch ganz gut.