Black Myth: Zhong Kui – Game Science enthüllt Nachfolger zu Wukong – CG-Trailer stellt neuen Helden Zhong Kui vor!

Mit Black Myth: Zhong Kui hat das chinesische Entwicklerstudio Game Science den zweiten Teil seiner Action-Rollenspielreihe offiziell angekündigt.

Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2025 und wurde durch einen ersten CG-Teaser begleitet. Das Spiel befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb noch keine Spielszenen gezeigt wurden.

Im Mittelpunkt steht die Figur Zhong Kui, ein legendärer Held aus der chinesischen Folklore, der als Dämonenjäger und Beschützer gegen böse Geister bekannt ist. Die Handlung soll sich um übernatürliche Bedrohungen und spirituelle Konflikte drehen, die in einer düsteren, mythologisch geprägten Welt angesiedelt sind.

Black Myth: Zhong Kui ist als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert und soll die erzählerische Tiefe und visuelle Qualität des Vorgängers Black Myth: Wukong fortführen.