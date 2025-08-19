Black Myth: Zhong Kui: Game Science enthüllt Nachfolger zu Wukong

Mit Black Myth: Zhong Kui hat das chinesische Entwicklerstudio Game Science den zweiten Teil seiner Action-Rollenspielreihe offiziell angekündigt.
Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2025 und wurde durch einen ersten CG-Teaser begleitet. Das Spiel befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb noch keine Spielszenen gezeigt wurden.
Im Mittelpunkt steht die Figur Zhong Kui, ein legendärer Held aus der chinesischen Folklore, der als Dämonenjäger und Beschützer gegen böse Geister bekannt ist. Die Handlung soll sich um übernatürliche Bedrohungen und spirituelle Konflikte drehen, die in einer düsteren, mythologisch geprägten Welt angesiedelt sind.
Black Myth: Zhong Kui ist als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert und soll die erzählerische Tiefe und visuelle Qualität des Vorgängers Black Myth: Wukong fortführen.
Bin ich, obwohl ich ab morgen erst Wukong spielen werde, sofort gehyped .🤯
Dauert wohl noch bis man erstes Gameplay zu sehen bekommt…
Die Ankündigung war irgendwie ziemlich überflüssig wenn sie nicht mehr als den Namen haben.
Mal sehen, ob es wieder genau ein Jahr dauert, bis die Probleme mit der Series S gelöst werden können.
Mindestens. Das muss wirklich ein kniffliges Speicherproblem sein!
Naja, deswegen werde ich mir Black Myth Wukong auch erst im Sale holen. Es haben auch andere Mütter schöne Töchter!
Black Myth: Series S 😅👎.
Aber bitte erst mit mind. 75% Rabatt.
Ich werde es mir gar nicht holen….
Liegt aber dran, dass es ein Soulslike ist.
Also mir gefallen Soulslikes. Hat sich gerade wieder bei Wuchang bestätigt. Mitterweile habe ich auch meinen ersten Spieldurchlauf durch. Landschaften, Atmosphäre, Architekturen und die gewählten Materialien sind einfach phantastisch.
Die Bosse waren auch nett, können aber immer noch nicht gegen Viper aus Khazan ankommen. Der war einfach so gut animiert und hat so genial mit dem Speer hantiert – das war einfach nicht schlagbar.
Habe Bock auf Wukong ab morgen und hoffe, dass die Entwickler den Nachfolger auch sofort auf die Xbox bringen.
Ich kann mir das nur als Hong Kong Fui merken. Wird dann wohl erst in zwei Jahren für die Playstation rauskommen und dann noch ein Jahr Wartezeit für die XBox Spielerschaft beanspruchen – wie gehabt bei Black Myth Wukong. Also nichts worüber ich mir momentan Gedanken machen müsste.
Abgesehen davon hat der Tiger in Trailer klasse ausgesehen!
Gehe mal davon aus das es eh erst in 4-5 Jahren kommt, der Erstling hat doch auch mit den ganzen Verschiebungen ewig gedauert.
Die fehlende Lippensynchronität hat mich sehr abgeturned. Ja ich weiß, dass es an den Unterschieden zwischen chinesisch und englisch liegt, ändert aber nix.