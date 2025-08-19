Black Myth: Zhong Kui: Game Science enthüllt Nachfolger zu Wukong

12 Autor: , in News / Black Myth: Zhong Kui
Übersicht

Black Myth: Zhong Kui – Game Science enthüllt Nachfolger zu Wukong – CG-Trailer stellt neuen Helden Zhong Kui vor!

Mit Black Myth: Zhong Kui hat das chinesische Entwicklerstudio Game Science den zweiten Teil seiner Action-Rollenspielreihe offiziell angekündigt.

Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2025 und wurde durch einen ersten CG-Teaser begleitet. Das Spiel befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb noch keine Spielszenen gezeigt wurden.

Im Mittelpunkt steht die Figur Zhong Kui, ein legendärer Held aus der chinesischen Folklore, der als Dämonenjäger und Beschützer gegen böse Geister bekannt ist. Die Handlung soll sich um übernatürliche Bedrohungen und spirituelle Konflikte drehen, die in einer düsteren, mythologisch geprägten Welt angesiedelt sind.

Black Myth: Zhong Kui ist als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert und soll die erzählerische Tiefe und visuelle Qualität des Vorgängers Black Myth: Wukong fortführen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Black Myth: Zhong Kui

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Lord Hektor 304150 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.08.2025 - 22:11 Uhr

    Bin ich, obwohl ich ab morgen erst Wukong spielen werde, sofort gehyped .🤯

    0
  3. wussii 43070 XP Hooligan Schubser | 19.08.2025 - 22:20 Uhr

    Die Ankündigung war irgendwie ziemlich überflüssig wenn sie nicht mehr als den Namen haben.

    1
  4. BobbyBrown 38720 XP Bobby Car Rennfahrer | 19.08.2025 - 22:21 Uhr

    Mal sehen, ob es wieder genau ein Jahr dauert, bis die Probleme mit der Series S gelöst werden können.

    1
    • Kenty 220785 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.08.2025 - 22:32 Uhr
      Antwort auf BobbyBrown

      Mindestens. Das muss wirklich ein kniffliges Speicherproblem sein!

      Naja, deswegen werde ich mir Black Myth Wukong auch erst im Sale holen. Es haben auch andere Mütter schöne Töchter!

      2
      • BobbyBrown 38720 XP Bobby Car Rennfahrer | 19.08.2025 - 22:36 Uhr
        Antwort auf Kenty

        Aber bitte erst mit mind. 75% Rabatt.

        Ich werde es mir gar nicht holen….
        Liegt aber dran, dass es ein Soulslike ist.

        0
        • Kenty 220785 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.08.2025 - 22:41 Uhr
          Antwort auf BobbyBrown

          Also mir gefallen Soulslikes. Hat sich gerade wieder bei Wuchang bestätigt. Mitterweile habe ich auch meinen ersten Spieldurchlauf durch. Landschaften, Atmosphäre, Architekturen und die gewählten Materialien sind einfach phantastisch.

          Die Bosse waren auch nett, können aber immer noch nicht gegen Viper aus Khazan ankommen. Der war einfach so gut animiert und hat so genial mit dem Speer hantiert – das war einfach nicht schlagbar.

          0
  5. Mastermind1812 3405 XP Beginner Level 2 | 19.08.2025 - 22:27 Uhr

    Habe Bock auf Wukong ab morgen und hoffe, dass die Entwickler den Nachfolger auch sofort auf die Xbox bringen.

    0
  6. Kenty 220785 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.08.2025 - 22:37 Uhr

    Ich kann mir das nur als Hong Kong Fui merken. Wird dann wohl erst in zwei Jahren für die Playstation rauskommen und dann noch ein Jahr Wartezeit für die XBox Spielerschaft beanspruchen – wie gehabt bei Black Myth Wukong. Also nichts worüber ich mir momentan Gedanken machen müsste.

    Abgesehen davon hat der Tiger in Trailer klasse ausgesehen!

    0
  7. SepGamer 5220 XP Beginner Level 3 | 19.08.2025 - 22:39 Uhr

    Gehe mal davon aus das es eh erst in 4-5 Jahren kommt, der Erstling hat doch auch mit den ganzen Verschiebungen ewig gedauert.

    0
  8. Terendir 132220 XP Elite-at-Arms Bronze | 19.08.2025 - 22:40 Uhr

    Die fehlende Lippensynchronität hat mich sehr abgeturned. Ja ich weiß, dass es an den Unterschieden zwischen chinesisch und englisch liegt, ändert aber nix.

    0

Hinterlasse eine Antwort