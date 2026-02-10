Black Myth: Zhong Kui: Sechs Minuten In‑Engine‑Action zum chinesischen Neujahr

Für Black Myth: Zhong Kui hat Entwickler Game Science ein neues Special‑Video veröffentlicht, das zum chinesischen Neujahr entstanden ist.
Die sechs Minuten lange In‑Engine‑Sequenz wurde speziell für das Jahr des Pferdes produziert und verbindet atmosphärische Szenen mit einem humorvollen Festcharakter.
Das Studio richtet darin seine Neujahrsgrüße aus und wünscht allen Spielern ein Jahr, in dem das Fest genossen und in Frieden geruht werden kann.
Im Mittelpunkt steht eine Präsentation, die vollständig außerhalb der eigentlichen Handlung von Black Myth: Zhong Kui angesiedelt ist. Das Team betont, dass die gezeigten Inhalte nicht zum offiziellen Kanon gehören und ausschließlich der Unterhaltung dienen.
Dennoch vermittelt das Material einen Eindruck davon, wie die Technik des Spiels in stimmungsvollen Momenten eingesetzt wird und welche visuelle Qualität Game Science mit seiner Engine anstrebt.
Mit dem Special nutzt Black Myth: Zhong Kui die Feiertage, um die Community einzubinden und gleichzeitig einen Blick auf die kreative Seite des Studios zu werfen.
Dürfen Xbox-Spieler das Video nicht erst ein Jahr später sehen? ^^
Dieser Mix aus gemütlichem Kochen und diesen unheimlichen Dämonen Vibes ist genau das, worauf ich mich freue. Nach Wukong sind meine Erwartungen an den Geisterjäger Gott riesig. Wenn das fertige Spiel nur ansatzweise die Atmosphäre und die Details der Unreal Engine 5 aus dem Trailer einfängt, erwartet uns das nächste Meisterwerk.
Ob es wieder die gleiche Diskussion wie beim Vorgänger geben wird? Wenn das Studio jetzt schon sagt, dass der Titel noch in einem extrem frühen Stadium ist, bleibt nur zu hoffen, dass Microsofts Parity Zwang nicht wieder zu monatelangen Verzögerungen für Xbox-Spieler führt.
Wollen wir mal hoffen, dass man solche billigen Taktiken wie mit der Series S unterlässt und alle möglichen Plattformen bedient werden.
Die machen doch auch Ausnahmeregelungen, man hätte nur miteinander sprechen müssen, dagegen spricht ja das es halt genau 12 Monate gedauert hat.
Richtig Feel good Vibes bei der Kochszene, mit so etwas simplen kann man die Community auch erfreuen, muss nicht immer Bombasttrailer sein.
Wenn ich mir jetzt ein Jade Empire in dem Style wünschen könnte und der verrückte Hou mir das Süppchen bei den Kannibalen kochen würde 😅
Schönes Video.
Erinnert mich ein bisschen an unsere Küche 😅