Black Myth: Zhong Kui: Sechs Minuten In‑Engine‑Action zum chinesischen Neujahr

Game Science veröffentlicht ein Special‑Video zum Jahr des Pferdes in Black Myth: Zhong Kui und präsentiert nicht‑kanonische Szenen als festliche Zugabe.

Für Black Myth: Zhong Kui hat Entwickler Game Science ein neues Special‑Video veröffentlicht, das zum chinesischen Neujahr entstanden ist.

Die sechs Minuten lange In‑Engine‑Sequenz wurde speziell für das Jahr des Pferdes produziert und verbindet atmosphärische Szenen mit einem humorvollen Festcharakter.

Das Studio richtet darin seine Neujahrsgrüße aus und wünscht allen Spielern ein Jahr, in dem das Fest genossen und in Frieden geruht werden kann.

Im Mittelpunkt steht eine Präsentation, die vollständig außerhalb der eigentlichen Handlung von Black Myth: Zhong Kui angesiedelt ist. Das Team betont, dass die gezeigten Inhalte nicht zum offiziellen Kanon gehören und ausschließlich der Unterhaltung dienen.

Dennoch vermittelt das Material einen Eindruck davon, wie die Technik des Spiels in stimmungsvollen Momenten eingesetzt wird und welche visuelle Qualität Game Science mit seiner Engine anstrebt.

Mit dem Special nutzt Black Myth: Zhong Kui die Feiertage, um die Community einzubinden und gleichzeitig einen Blick auf die kreative Seite des Studios zu werfen.