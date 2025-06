Black Panther: Eingestampft wegen zu langer Vorproduktion – Gerücht

Die Schließung von Cliffhanger Games und das damit verbundene Ende von Black Panther schockierte letzte Woche die Gamingwelt. Wieder einmal wurde ein Spielprojekt eingestampft und Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren.

Publisher Electronic Arts gab in einer internen Mail umfassende strategische Neuausrichtung als Begründung an.

Jason Schreier von Bloomberg weiß etwas mehr über die Umstände, die zur Schließung führten.

So befand sich das Spiel auch nach vier Jahren immer noch in der Phase der Vorproduktion, wie Quellen von Schreier behaupten. In der Führungsetage bei Electronic Arts soll das einen Frustration ausgelöst haben. Auch gerade deshalb, weil Black Panther schon einen Meilenstein in der Entwicklung erreicht hatte, „bei dem Führungskräfte den Fortschritt eines Spiels überprüfen und entscheiden, ob die Produktion fortgesetzt werden soll.“

Schon die Gründung und der Aufbau im Jahr 2021 wird bei gleichzeitiger Entwicklung als Herausforderung bezeichnet. Der teure Standort in Washington, die hohen Gehälter und die ausgedehnte Entwicklungsphase waren nicht hilfreich. Vor einigen Wochen gab es schon erste Entlassungen, um sich zu verkleinern und einen vertikalen Bereich zu schaffen. Letztendlich aber ohne Erfolg.