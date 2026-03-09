Black Spades: Neues Xbox Preview-Spiel überrascht Xbox Insider

Für Mitglieder des Xbox Insider-Programms stehteine neue Spielvorschau bereit. Das Kartenspiel Black Spades kann derzeit exklusiv von Xbox Insidern auf Xbox Series X und Xbox Series S getestet werden.

Die Preview entsteht in Zusammenarbeit mit Konsole Kingz und soll dem Entwicklerteam helfen, Feedback aus der Community zu sammeln und das Spiel vor dem offiziellen Release weiter zu verbessern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und erfolgt nach dem Prinzip „First come, first served“.

Black Spades setzt auf die klassische Variante des beliebten Kartenspiels Spades, wie es häufig bei Familienfeiern, Treffen mit Freunden oder College-Runden gespielt wird. Besonderheit des Spiels sind Regeln mit Jokern, Deuces und dem sogenannten Reneg Calling, wodurch sich strategische Möglichkeiten erweitern.

Das Spiel richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Spades-Spieler. Ziel der Entwickler ist es, ein unkompliziertes Spielerlebnis zu bieten, das ohne zusätzliche Gimmicks direkt ins Kartenspiel einsteigt.

Interessierte Xbox-Insider können über die Xbox Insider Hub App auf der Konsole zur Preview navigieren, sich registrieren und anschließend die Demo-Version herunterladen. Der Playtest ist ausschließlich auf Xbox Series X|S verfügbar.