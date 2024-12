Blackfrost: The Long Dark 2: Nachfolger erscheint 2026 für PC

Mit Blackfrost erhält das Survivalspiel The Long Dark einen Nachfolger, der bisher aber nur für PC angekündigt wurde.

Entwickler Hinterland kündigte mit Blackfrost: The Long Dark 2 einen Nachfolger seines Survivalspiels The Long Dark an.

Mit dem Ankündigungstrailer von den Game Awards wurde bisher nur die Steam-Version bestätigt, die 2026 erscheinen soll. Da der Vorgänger auch für Konsolen veröffentlicht wurde, sind weitere Plattformen wie die Xbox zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Über Blackfrost: The Long Dark 2 schreibt der Entwickler unter anderem auf seiner Seite:

„BLACKFROST baut auf einem Jahrzehnt der Konstruktion, des Experimentierens und der gemeinschaftsorientierten Entwicklung einer Erfahrung auf, die wir sehr lieben. Es geht über den Egozentrismus von THE LONG DARK hinaus und fragt euch nicht, wie weit ihr gehen würdet, um zu überleben, sondern wie weit ihr gehen würdet, um für andere zu überleben?“ „Die „anderen“ können andere Spieler im Koop-Modus sein, aber auch andere Überlebende in der Welt. NSC-Gemeinschaften, die sich vor den Gefahren der Aurora, dem radioaktiven „Black Frost“ und einer ganzen Reihe neuer Bedrohungen verstecken, denen sie in der Stadt Harmont und der weiten Wildnis um sie herum ausgesetzt sind. Welche neuen Szenarien, Spielmechaniken und Geschichten könnte ein solches Setting inspirieren?“