Blacksad: Under the Skin: Spiel jetzt auch für Xbox Series X|S und PS5 erhältlich

Das Detektiv-Adventure Blacksad: Under the Skin ist jetzt auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.

Das Spiel, das 2019 ursprünglich für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch auf den Markt kommt, stürzt den charismatischen Detektiv John Blacksad mitten in einen dunklen Fall von Korruption in der Unterwelt von New York.

Über technische Verbesserungen der Xbox Series X|S-Version gegenüber der seit 2019 erhältlichen Version für Xbox One ist nichts bekannt. Ein Vergleich beider Versionen im Store zeigt lediglich eine 4K-Auflösung und 120fps.

Das ist Blacksad: Under the Skin

Die 50er Jahre, New York City: Joe Dunn, der Besitzer eines Boxclubs, wird tot aufgefunden. In der Zwischenzeit ist der aufstrebende Star Bobby Yale, der für den wichtigsten Kampf seiner Karriere in den Ring steigen sollte, auf mysteriöse Weise verschwunden.

Sonia Dunn, Joes Tochter, übernimmt das Fitnessstudio und muss sich um dessen finanzielle Probleme kümmern. Sie engagiert den Privatdetektiv John Blacksad, um das Verschwinden von Yale zu untersuchen.

Dieser düstere Fall führt unseren Ermittler in die dunkelsten und düstersten Abgründe von New York.

Mit seinen anthropomorphen Charakteren und seinem unglaublichen 1950er-Jahre-Feeling verspricht Blacksad: Under the Skin das schaurig-düstere Abenteuer eines Detektivromans, genau wie die gleichnamige Comic-Serie.

Führt die Ermittlungen auf eure eigene Art und Weise durch. Nutzt eure Katzensinne bei der Jagd nach neuen Hinweisen. Trefft Entscheidungen im Namen von Blacksad und beeinflusst den Ausgang des Falles.