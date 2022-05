Blacktail: Brandneue Screenshots veröffentlicht

Focus Entertainment verkündet, dass das Unternehmen als Publisher für Blacktail aus dem talentierten Hause von The Parasight aus Polen fungieren wird. Das Studio The Parasight besteht aus leidenschaftlichen Veteranen der Branche und geht bei der Verbindung von originellen Gameplay Ansätzen und großartigen erzählerischen Erlebnissen keine Kompromisse ein.

Das Team von The Parasight liebt Mythen, Legenden und Märchen und entwickelt komplexe Universen, in denen Realismus mit dem Übernatürlichen aufeinandertreffen, in denen klassische Komponenten mit dem Modernen vereint werden und in denen die narrative Erfahrung mit einem magischen Artstyle kombiniert werden. Diese Beschreibung passt auch perfekt auf Blacktail, welches von Focus Entertainment auf Konsolen und PC veröffentlicht werden wird.

“Welten und Geschichten zum Leben zu erwecken, die Möglichkeit bieten, sie zu gestalten und ihren Verlauf zu verändern: Es ist dieser starke Mix von narrativer Erfahrung kombiniert mit der Freiheit des Spielers, die uns sofort von der Arbeit des The Parasight Teams überzeugt hat”, erklärt Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer bei Focus Entertainment. “Trauriger Erzählung oder tragisches Märchen, das hängt von den Aktionen der Spieler ab, von ihren Entscheidungen, welche das Schicksal der Protagonistin bestimmen werden. Die Spieler werden bestimmen, wie sie sich in der Welt entwickelt, Heiler oder Jäger, liebende Schwester oder Rächerin. Das Team von The Parasight führt die Spieler an den Rand des Blacktail Waldes wo sie ein Abenteuer erleben, das zwischen Wunderlichkeit und Unheimlichkeit sowie zwischen Abenteuer und Aufregung schwingt. Eine Erfahrung, die perfekt zu unseren Ambitionen bei Focus passt.”

“Kreativen Nutzen aus Legenden oder Märchen zu ziehen und daraus fantastische Welten zu erschaffen, um so einzigartige Geschichten zu erzählen, das ist, wofür wir unser Studio gegründet haben”, sagt Bartosz Kaproń, CEO & Creative Director bei The Parasight. “Wir nehmen Videospiele als vollwertiges Medium wahr, das denkwürdige Erlebnisse erschaffen kann. Spiele können eine immer gültige Message vermitteln und sich so die Krone selbst aufsetzen. Die Grundlagen von Blacktail spiegeln genau diese Ambition wider. Ich glaube, dass unser talentiertes Team nun mit der internationalen Vertriebsstärke von Focus Entertainment noch besser dasteht und The Parasights Vision eine großartige interaktive Geschichte zu erzählen in guten Händen ist.”