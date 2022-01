Blacktail: Tencent jetzt Minderheitsinverstor bei The Parasight

Der polnische Entwickler von Blacktail, The Parasight, feiert in diesen Tagen sein zweijähriges Bestehen und gibt bekannt, dass Tencent, führendes internationales Technologieunternehmen, als Minderheitsinvestor eingestiegen ist.

„Ich freue mich auf alles, was die Zukunft für diese Partnerschaft bereithält – damit reiht sich The Parasight in die Riege der Top-Entwickler ein, die von Tencent unterstützt werden“, so Bartosz Kaproń, CEO & Creative Director. „Wir sind ein erfahrenes Team, aber ein junges Studio. Dass Tencent mit seiner Erfahrung und seinem enormen technologischen Hintergrund in unsere Vision, Blacktail und zukünftige Projekte investiert, zeigt unglaubliches Vertrauen in unser Team, und wir wollen dieses Vertrauen honorieren.“

„Tencent wird uns die volle Autonomie der Kreativität und des Betriebs in allen Aspekten des Studios überlassen, einschließlich der Projekte, Talente, Verlagsrechte und des Eigentums an geistigem Eigentum, und uns gleichzeitig Türen auf der ganzen Welt öffnen. Die Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, das Studio bei seinem langfristigen Wachstum zu unterstützen und ein erstklassiges Entwicklungsteam aufzubauen.“