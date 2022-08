Blacktail: Trailer enthüllt Release-Zeitfenster

Autor:, in / Blacktail

Focus Entertainment und The Parasight freuen sich die baldige Veröffentlichung von Blacktail, einem surrealen First Person Action Adventure, in dem die Geschichte des Baba Yaga zum Leben erweckt wird, anzukündigen.

Erlebt einen einzigartigen Blick auf die slawische Folklore und schafft eure eigene Legende. Werdet entweder der Beschützer der Wälder oder der Schrecken, aus dem Albträume gemacht sind. Das Spiel erscheint diesen Winter auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Einen ersten Eindruck der düsteren Geschichte gibt es im Trailer, der während der Gamescom Opening Night Live 2022 seine Premiere feierte!

Ihr schlüpft in die Haut von Yaga, einem 16 Jahre alten Mädchen, dem Hexerei vorgeworfen wird und das aus einer kleinen slawischen Mittelalter-Siedlung verbannt wurde. Als lebende Erinnerungen als faulige, wandelnde Geister zurückkehren, bleibt ihr keine andere Wahl, als diese zu jagen und zur Strecke zu bringen, um so vielleicht auch ihre eigenen Geheimnisse zu ergründen.

Das Spiel nimmt euch mit auf eine einzigartige Reise, die sich um eine zweischneidige Sagenfigur dreht und bietet dabei eine absolut einzigartige Mischung aus intensivem Bogenfernkampf, Magie und einer düsteren Story, die in einer lebhaften Märchenwelt spielt. Doch was werdet ihr sein? Werdet ihr euch der guten Seite verschreiben und den Wald retten? Oder werdet ihr den Albtraum sein, der die Kinder in der Nacht heimsucht? Nur ihr könnt diese Entscheidung treffen.

Blacktrail erscheint diesen Winter auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.