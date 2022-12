Blacktail: Unheimliche Wälder warten schon

Autor:, in / Blacktail

Blacktail, das surreale First Person Action Adventure von Focus Entertainment und THE PARASIGHT hat ein brandneues Video veröffentlicht, um auf den Release in zwei Wochen vorzubereiten!

Bekommt noch einmal einen Eindruck von der düsteren Märchenwelt, die euch am 15. Dezember auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erwartet. Stimmt euch mit dem neuen Blacktail Trailer darauf ein:

Erlebt die Ursprünge der slawischen Folklore in Blacktail und taucht ein in ein einzigartiges Abenteuer, welches mit intensiven Bogenkämpfen, Magie und einer düsteren Geschichte in einer lebhaft schaurigen Märchenwelt aufwartet.

Ihr spielt Yaga, ein 16-jähriges Mädchen, dem Hexerei vorgeworfen und welches nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Zwillingsschwester Zora aus dem Dorf verbannt wird. Schon bald erlebt ihr, wie eure Erinnerungen wortwörtlich in geisterhafter Form zum Leben erwachen und es bleibt euch nichts, außer sie zu jagen, um zu erfahren, was in eurer Vergangenheit passiert ist.

Streckt sie mit eurem Bogen nieder! Craftet Pfeile, Tränke und sammelt Materialien, um in den gefährlichen Wäldern zu überleben. Kämpft in knackigen Kämpfen gegen diverse Miniboss und entfacht ungeahnte Kräfte, sammelt vergessene Rezepte und verbessert eure Fähigkeiten, um einen ganz eigenen Spielstil zu kreieren.

Aber am wichtigsten: Lernt, dass eure Entscheidungen die Welt beeinflussen, denn Blacktails Moral-System sorgt genau dafür. Das Schicksal der Wälder liegt in euren Händen – werdet ihr die gute oder aber die böse Hexe sein?

Blacktail erscheint am 15. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.