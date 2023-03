Blade of Darkness: Klassiker als HD-Update für Xbox erschienen

Autor:, in / Blade of Darkness

Blade of Darkness wird mit einem HD-Update noch schärfer und stürzt sich auf Xbox und PlayStation.

Blade of Darkness, eine Neuauflage des klassischen Fantasy-Action-Adventures, bahnt sich heute seinen Weg auf Xbox und Playstation.

Früher in einigen Regionen als Severance: Blade of Darkness bekannt, wird die moderne Version eine HD-Behandlung auf PC und bald auch auf Nintendo Switch erhalten.

Macht euch auf eine klassische Geschichte von Schwert und Zauberei gefasst und wagt euch auf allen Systemen vor.

Das ist Blade of Darkness

Das Chaos ergreift die Welt. Die zentralen Königreiche sind nicht mehr sicher, denn die Ritter des Königs können den Gefahren, die sich über die Reiche legen, nicht standhalten. Orks wimmeln auf den Straßen und seltsame Bestien suchen in der Finsternis nach Beute.

Hoffnung liegt in den Legenden, denn Ianna, die Mutter aller Lebewesen, gab einst einem Helden ein mächtiges Schwert, damit er sich in den Abgrund wagte und das Böse besiegte. Doch diese Sagen sind nun Geschichte. Die Welt braucht einen neuen Champion, der die Klinge schwingt und den Feind vernichtet… dieses Mal für immer.

Wählt einen von vier Helden und besiegt das Böse in einem Spiel, das manche als den Vater aller Souls-ähnlichen Titel bezeichnen (die Originalversion kam 8 Jahre vor Demon’s Souls heraus).

Erlebt die Nostalgie oder seht, wie Videospielgeschichte geschmiedet wurde. Erlebt das ursprüngliche Gameplay und die Geschichte mit all den Features, an die sich moderne Spieler in den letzten Jahren gewöhnt haben. Dazu gehören hochskalierte Texturen, verbessertes Anti-Aliasing, überarbeitete Kamera und Gamepad-Unterstützung.

Spielfeatures

Vier spielbare Charaktere: Wählt euren Champion von Ianna – Tukaram, den Barbaren; Naglfar, den Zwerg; Sargon, den Ritter; oder Zoe, die Amazone – jeder mit einzigartigen Stärken, Schwächen und Kampffähigkeiten, während ihr euch durch ein blutiges Abenteuer hackt, um die Welt vor den Kräften des Chaos zu retten.

Blutige und blutige Kämpfe: Erlernt verheerende Kombo-Angriffe und benutzt sie, um eure Gegner in Stücke zu schneiden. Hackt euren Gegnern die Gliedmaßen ab und benutzt sie dann als Waffen!

Eine detaillierte und düstere Fantasiewelt: Kämpft gegen Orks, Trolle, Golems, Dämonen, Skelette und eine Vielzahl bösartiger feindlicher Kreaturen, während ihr tückische Gräber, gefrorene Festungen, Dämonentürme, Wüsten, Tempel und Paläste erkundet.

Interaktive Umgebungen: Zerstört Objekte im Spiel mit Feuer oder euren Fäusten, während ihr Rätsel löst und Fallen entschärft, die Physik, Hydrauliksysteme und tödliche Fallen kombinieren!

Neue HD-Grafik für ein genreprägendes Spiel: Blade of Darkness wird in Full-HD wieder zum Leben zu erwecken. Der dauerhafte Klassiker, der zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung viele Spiele des Action-Adventure-Genres durch seinen Kampfansatz inspirierte.

Blade of Darkness ist ab sofort für derzeit 11,99 statt 14,99 Euro im Microsoft Store digital erhältlich.