Blade Runner 2033: Labyrinth: Spiel verschwindet spurlos von offiziellen Plattformen

Steam‑Delisting und leere Publisher‑Seite werfen Fragen zum Entwicklungsstand von Blade Runner 2033: Labyrinth auf.

Annapurna Interactive hat Blade Runner 2033: Labyrinth ohne Vorankündigung aus dem Steam‑Store entfernen lassen. Auf der verbliebenen Store‑Seite steht lediglich der Hinweis, dass das Spiel nicht mehr im Steam‑Shop verfügbar sein wird.

Auch die Website des Publishers zeigt das Spiel nicht mehr, wodurch die Sichtbarkeit des Titels vollständig verschwunden ist.

Das Projekt wurde im Juni 2023 für Konsolen und PC angekündigt und galt seitdem als atmosphärische Erweiterung des bekannten Universums.

Die Handlung von Blade Runner 2033: Labyrinth war zwischen dem ersten Film und 2049 angesiedelt und spielte nach dem Blackout, jenem verheerenden Anschlag, der Tyrell Corp und die Replikantenproduktion zum Erliegen brachte.

Die unerwartete Entfernung lässt eine Einstellung der Entwicklung vermuten, doch auch lizenztechnische Gründe könnten vorliegen.

  1. Robilein 1215130 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.02.2026 - 13:15 Uhr

    Ach schade, der Trailer war ziemlich cool. Ein richtiges AAA-Spiel in dem Universum wäre schon cool. Aber wer weiß, vielleicht liegt es nur an den Lizenzen.

    0

