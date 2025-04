Blades of Fire: 5-minütiges Gameplay zum Action-Rollenspiel

Autor:, in / Blades of Fire

Ein neu veröffentlichter Trailer bietet einen Überblick zum Gameplay des kommenden Action-Rollenspiels Blades of Fire.

Entwickler MercurySteam hat einen 5-minütigen Trailer für sein kommendes Action-Rollenspiel Blades of Fire veröffentlicht, der einen allgemeinen Überblick über das Gameplay des Spiels verschafft.

Spieler verfügen über drei verschiedene Waffen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Angriffsmustern, zwischen denen jederzeit gewechselt werden kann. Je nach Kampfsituation kann das Verwenden der richtigen Waffe über Leben und Tod entscheiden.

Auch einige Einblicke in die üppige Welt von Blades of Fire sind vertreten. In einem bewaldeten Gebiet voller Klippen und Schluchten gibt es mehrere Optionen, um letztendlich zu einem der Schmiedeambosse zu gelangen, die als Kontrollpunkt und Schnellreisepunkt dienen.