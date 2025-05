Blades of Fire: Demo ab heute auf Xbox Series X|S spielbar

Autor:, in / Blades of Fire

Probiert vor dem Release von Blades of Fire die Demo aus und nehmt euren Fortschritt mit in die Vollversion.

Heute wird MercurySteam eine spielbare Demo für Blades of Fire veröffentlichen.

Wie der Entwickler verraten hat, werdet ihr mit der Demo die ersten Stunden des Action-Adventure erleben können.

Der in der Demo erreichte Fortschritt sowie der Speicherstand werden in die Vollversion des übertragen, die am 22. Mai für Xbox Series X|S erscheint.

Im Microsoft Store könnt ihr Blades of Fire für aktuell 53,99 statt 59,99 Euro vorbestellen.