Blades of Fire: Feiert Erfolg mit neuem Accolades-Trailer und Version 2.0

Mit einem neuen Accolades-Trailer blickt das Team hinter Blades of Fire auf die bisherigen Reaktionen von Presse und Spielern zurück.
Der Trailer fasst verschiedene Bewertungen und Stimmen aus der Fachpresse zusammen und hebt die Resonanz hervor, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung erhalten hat. Die Entwickler bedanken sich dabei ausdrücklich für die Unterstützung der Community.
Das Update auf Version 2.0 steht seit dem 15. Mai für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung.
Blades of Fire setzt auf actionreiche Kämpfe und ein eigenes Waffenschmiede-System, bei dem Ausrüstung individuell gefertigt und angepasst werden kann. Mit Version 2.0 erhält das Spiel nun seine nächste große Aktualisierung.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte gerne einen easy Modus.
Das Spiel ist nicht Fisch, ist nicht Fleisch – und habe versucht es zu mögen aber insbesonder beim Gamedesign kann ich einfach nicht mitgehen – zuviel Frust baut sich da auf.
Die demo fand ich ganz ok
Muss ich mir noch holen, sollte ja jetzt gut gepatched sein.