Blades of Fire: Feuriger Launch-Trailer veröffentlicht

Mit dem heutigen Launch-Trailer wird das neue Action-Adventure Blades of Fire offiziell vorgestellt – ein Spiel, das die Messlatte für moderne Fantasy-Abenteuer höher legen will.

In Blades of Fire schlüpft ihr in die Rolle von Aran de Lira, dem Sohn des Kommandanten der königlichen Wache. Nachdem die neu gekrönte Königin Nerea einen Zauber gewirkt hat, der Stahl in Stein verwandelt, seid ihr als einer der wenigen in der Lage, mit einem magischen Hammer eigene Waffen zu schmieden.

Gemeinsam mit dem jungen Gelehrten Adso begebt ihr euch auf eine gefährliche Reise, um die Königin zu stürzen und das Schicksal des Reiches zu wenden.

Das Spiel bietet ein tiefgehendes Kampfsystem, das euch ermöglicht, gezielt Körperteile der Gegner anzugreifen. Je nach Waffentyp: Schwert, Hammer oder Axt, könnt ihr verschiedene Techniken wie Hieb, Stich oder Schlag einsetzen. Die Wahl des richtigen Werkzeugs ist entscheidend, da bestimmte Gegner nur mit spezifischen Waffen verwundbar sind.

Ein besonderes Highlight ist das Forge-System: Ihr könnt über 30 verschiedene Waffenschmiedeskripte sammeln und eure Waffen individuell gestalten. Dabei beeinflussen Materialwahl, Waffentyp und Handhabungseigenschaften wie Gewicht und Haltbarkeit die Spielweise erheblich. Das Spiel legt großen Wert auf taktische Tiefe und fordert euch heraus, eure Ausrüstung an die jeweiligen Gegner anzupassen.

Die Welt von Blades of Fire ist reich an Geheimnissen und bietet zahlreiche alternative Pfade sowie versteckte Orte. Mit über 50 verschiedenen Gegnertypen, darunter die Wachen der Königin, Kreaturen und Untote, ist Abwechslung garantiert. Jeder Gegner hat seinen eigenen Kampfstil, seine Waffe und seine Rüstung, was euch dazu zwingt, eure Strategie ständig zu überdenken.

Die künstlerische Gestaltung des Spiels wurde von den Comics von Frank Frazetta und Gustave Doré inspiriert. Mit lebendigen Farben und dramatischen Kompositionen entsteht eine düstere Märchenwelt, die sowohl visuell beeindruckt als auch emotional fesselt.

Für diejenigen, die sich vor dem Kauf einen ersten Eindruck verschaffen möchten, ist seit dem 15. Mai eine Demo-Version verfügbar, aber darüber hatten wir längst berichtet. Cool ist jedoch: Euer Fortschritt aus der Demo kann in das vollständige Spiel übernommen werden, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt.

Entwickelt von MercurySteam und veröffentlicht von 505 Games, erscheint Blades of Fire heute, am 22. Mai 2025, für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Epic Games Store.