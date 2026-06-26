Blades of Fire: Gratis auf Xbox spielbar – dazu folgen PS Plus und GOG-Angebote

Wer Blades of Fire bislang noch nicht ausprobiert hat, erhält jetzt mehrere Gelegenheiten dazu.

Nach der Veröffentlichung von Version 2.0 haben 505 Games und MercurySteam neue Aktionen für Xbox-, PlayStation- und PC-Spieler angekündigt.

Besonders interessant für Xbox-Nutzer: Blades of Fire kann vom 25. bis 28. Juni im Rahmen der Free Play Days kostenlos gespielt werden.

Während des Aktionszeitraums ist das Spiel außerdem mit einem Rabatt von 25 Prozent erhältlich. Der eigene Spielfortschritt wird beim Kauf übernommen.

Auch auf PlayStation gibt es Neuigkeiten. Das Action-Abenteuer wurde in den PlayStation Plus Extra-Spielekatalog aufgenommen und kann dort ohne zusätzliche Kosten gespielt werden, sofern eine aktive PS Plus Extra-Mitgliedschaft besteht. Wer kein Abonnent ist, erhält ebenfalls einen Rabatt von 25 Prozent auf den Kaufpreis.

Die aktuellen Blades of Fire Aktionen im Überblick

Xbox Free Play Days vom 25. bis 28. Juni

25 Prozent Rabatt auf Xbox während des Aktionszeitraums

Fortschritt wird beim Kauf übernommen

Jetzt im PlayStation Plus Extra Spielekatalog enthalten

25 Prozent Rabatt auf PlayStation für Nicht-Abonnenten

Ab sofort auch auf GOG erhältlich

25 Prozent Einführungsrabatt auf GOG

Zusätzlich erscheint Blades of Fire nun erstmals auf GOG. Damit steht das Action-Spiel nach Steam und dem Epic Games Store auf einer weiteren großen PC-Plattform zur Verfügung. Zum Start gewährt der Publisher auch dort einen Rabatt von 25 Prozent.

Mit den neuen Angeboten wollen 505 Games und MercurySteam die Reichweite des Titels weiter erhöhen und neuen Spielern den Einstieg erleichtern. Für Interessierte dürfte insbesondere die kostenlose Testphase auf Xbox eine gute Gelegenheit sein, das Kampfsystem und die Schmiedemechaniken selbst auszuprobieren.