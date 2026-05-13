Blades of Fire: Neues Update macht das Action-RPG deutlich härter mit Titanium Difficulty

Das neue Update 2.0 für Blades of Fire bringt eine extreme Schwierigkeit und New Game+.

Mit Version 2.0 erhält Blades of Fire ein umfangreiches Inhaltsupdate, das vor allem auf erfahrene Spieler abzielt und den Schwierigkeitsgrad deutlich erhöht.

Im Mittelpunkt steht dabei die neue „Titanium Difficulty“, ein extrem anspruchsvoller Modus, der laut Entwickler nur für die erfahrensten Spieler gedacht ist. Gegner verfügen über erhöhte Lebenspunkte, stärkere Rüstung und verursachen deutlich mehr Schaden. Zusätzlich wurden Bosskämpfe überarbeitet und mit strengeren Timing-Mechaniken versehen, die präzises Kampfen besonders belohnen.

Auch das Gameplay selbst wird deutlich härter: Bestimmte Anvils, die normalerweise als Rast- oder Schnellreisepunkte dienen, sind in diesem Modus durch einen Fluch der Königin blockiert und stehen nicht zur Verfügung. Dadurch wird der Spielfortschritt zusätzlich erschwert.

Neben der neuen Schwierigkeit führt das Update auch ein New Game+ System ein. Spieler können die Kampagne erneut durchspielen, behalten dabei jedoch einen Großteil ihres Fortschritts, darunter Fähigkeiten, Ausrüstung, Materialien, Zauber und freigeschaltete Inhalte.

Als Ausgleich skalieren die Gegner jedoch stärker mit und passen sich an die maximale Spielerstärke an, wodurch auch der zweite Durchlauf eine echte Herausforderung bleibt.

Zusätzlich bringt New Game+ neue Inhalte ins Spiel, darunter zwei exklusive Skins sowie 27 spezielle Schmiedestatuen, die neue Waffenkomponenten freischalten.

Das Update 2.0 erweitert Blades of Fire damit sowohl im Bereich Schwierigkeit als auch bei der langfristigen Progression deutlich und richtet sich klar an Spieler, die eine anspruchsvolle Endgame-Erfahrung suchen.