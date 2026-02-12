Blades of Fire: Riesiges Update 2.0 bringt New Game+, Boss‑Revival, Foto‑Modus und mehr

Blades of Fire erhält am 14. Mai ein kostenloses Update auf Version 2.0 – und dieses Update hat es in sich. Neben massiven Gameplay‑Erweiterungen enthält die neue Version auch das Adventurer Pack, ein Artbook und den preisgekrönten Soundtrack von Óscar Araujo.

Die Entwickler sprechen von der bislang umfassendsten Überarbeitung des Spiels. Version 2.0 bringt neue Inhalte, neue Systeme, technische Upgrades und Komfortfunktionen, die das gesamte Spielerlebnis spürbar verbessern.

Neue Inhalte

New Game Plus

Neuer Schwierigkeitsgrad: Titanium

Neue Waffen‑Teile & Skins (exklusiv in New Game Plus)

Element‑Transmutation zum Ändern von Materialtypen

Foto‑Modus

Boss Revival Mode – Bosskämpfe erneut bestreiten und Belohnungen verdienen

Adso’s Spells für tiefere Kampfmechaniken (freischaltbar über Boss Revival Mode)

Ihr könnt jetzt den Ochsen streicheln

Verbesserungen

Erweiterte Todes‑ und Verstümmelungsanimationen

Flüssigere Animationsübergänge

Nvidia DLSS4 für bessere Performance und Bildqualität

Weitere Features

Vollständiges Tasten‑Remapping für Maus & Tastatur

Neue Achievements

Steam‑Deck‑Support

Blades of Fire 2.0 markiert einen deutlichen Sprung nach vorn – sowohl spielerisch als auch technisch. Das Update erscheint auf allen Plattformen kostenlos und macht das Spiel bereit für die nächste Evolutionsstufe.