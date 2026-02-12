Blades of Fire: Riesiges Update 2.0 bringt New Game+, Boss‑Revival, Foto‑Modus und mehr

Image: 505 GAMES

Blades of Fire 2.0: Riesiges Update bringt New Game Plus, Boss‑Revival, Foto‑Modus und mehr.

Blades of Fire erhält am 14. Mai ein kostenloses Update auf Version 2.0 – und dieses Update hat es in sich. Neben massiven Gameplay‑Erweiterungen enthält die neue Version auch das Adventurer Pack, ein Artbook und den preisgekrönten Soundtrack von Óscar Araujo.

Die Entwickler sprechen von der bislang umfassendsten Überarbeitung des Spiels. Version 2.0 bringt neue Inhalte, neue Systeme, technische Upgrades und Komfortfunktionen, die das gesamte Spielerlebnis spürbar verbessern.

Neue Inhalte

  • New Game Plus
  • Neuer Schwierigkeitsgrad: Titanium
  • Neue Waffen‑Teile & Skins (exklusiv in New Game Plus)
  • Element‑Transmutation zum Ändern von Materialtypen
  • Foto‑Modus
  • Boss Revival Mode – Bosskämpfe erneut bestreiten und Belohnungen verdienen
  • Adso’s Spells für tiefere Kampfmechaniken (freischaltbar über Boss Revival Mode)
  • Ihr könnt jetzt den Ochsen streicheln

Verbesserungen

  • Erweiterte Todes‑ und Verstümmelungsanimationen
  • Flüssigere Animationsübergänge
  • Nvidia DLSS4 für bessere Performance und Bildqualität

Weitere Features

  • Vollständiges Tasten‑Remapping für Maus & Tastatur
  • Neue Achievements
  • Steam‑Deck‑Support

Blades of Fire 2.0 markiert einen deutlichen Sprung nach vorn – sowohl spielerisch als auch technisch. Das Update erscheint auf allen Plattformen kostenlos und macht das Spiel bereit für die nächste Evolutionsstufe.

