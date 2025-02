Blades of Fire: Scharfe Klingen werden im Mai geschmiedet

Autor:, in / Blades of Fire

Der Videospiel-Publisher 505 Games und der Entwickler MercurySteam kündigen das kommende Fantasy-Epos Blades of Fire an.

Blades of Fire, das am 22. Mai dieses Jahres erscheinen soll, spielt in einer Welt, in der die böse Königin Nerea allen Stahl in Stein verwandelt hat, so dass jeder Widerstand gegen ihre Herrschaft zwecklos ist.

Aran de Lira, der letzte Held, der Stahl benutzen kann, und Adso, ein junger Gelehrter, dessen Wissen über verlorene Mythen und heilige Sprachen ihr Schicksal bestimmen kann, treten vor.

Lernt im einzigartigen Waffenschmiedesystem des Spiels, wie man nahezu grenzenlose Waffenvariationen herstellt, und zwingt die Königin in die Knie. Kombiniert zahllose Legierungen, Griffe, Runen, Klingen und Schlagkanten, um die ultimative Waffe zum Töten des Bösen herzustellen und zu perfektionieren.

Jeder Gegnertyp stellt eine einzigartige Herausforderung dar – jede Waffe, die ihr herstellt, wird diese Herausforderung meistern!

„MercurySteams Tradition in der Entwicklung einzigartiger und beliebter Spiele ist nur einer der vielen Gründe, warum wir begeistert sind, mit ihnen bei Blades of Fire zusammenzuarbeiten“, sagt Neil Ralley, Präsident von 505 Games. „Ihr Spielsystem, das die Anpassung von Waffen in ein herausragendes Kampferlebnis verwandelt, ist erstaunlich, ebenso wie ihr Engagement, die bestmögliche Geschichte zu erzählen. Wir können es kaum erwarten, sie mit der Welt zu teilen“.

Blades of Fire erscheint am 22. Mai im Epic Games Store, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, zum Preis von 59,- Euro. Vorbesteller erhalten exklusive Inhalte und 10 % Rabatt.