Blades of Fire: Version 2.0 bringt großes Update mit New Game Plus und neuen Modi

Blades of Fire erhält umfangreiches Version-2.0-Update mit neuen Spielmodi und Features.

Blades of Fire erhält mit Version 2.0 ein umfangreiches Update, das gleichzeitig mit dem Steam-Release des Spiels veröffentlicht wird.

Die neue Version bringt zahlreiche Inhalte und Verbesserungen, darunter ein New Game Plus, in dem Spieler ihre Reise mit erhaltener Progression erneut erleben können. Gegner skalieren dabei mit der Spielerstärke, zusätzlich warten 27 exklusive Schmiedestatuen mit neuen Waffenbauteilen.

Ebenfalls neu ist der Titanium-Schwierigkeitsgrad, der sich gezielt an erfahrene Spieler richtet und deutlich härtere Kämpfe mit verstärkten Gegnerwerten und überarbeiteten Boss-Mechaniken bietet.

Mit den Anvil Trials können bereits besiegte Bosse in zeitbasierten Herausforderungen erneut bekämpft werden, um Belohnungen zu erhalten. Ergänzt wird das System durch „Arcana“, ein neues Fortschrittssystem für passive Waffen-Buffs.

Zudem wurde das Transmutationssystem eingeführt, das es ermöglicht, Materialien direkt an der Schmiede umzuwandeln und flexibler zu nutzen.

Weitere Neuerungen umfassen einen Fotomodus, neue Achievements, erweiterte Steuerungsoptionen sowie technische Verbesserungen inklusive DLSS4-Unterstützung und Steam Deck Optimierung. Spieler können außerdem erstmals den Ochsen im Spiel streicheln.

Blades of Fire Version 2.0 ist ab sofort verfügbar und startet auf Steam mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 25 Prozent.