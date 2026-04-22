Blades of Fire: Version 2.0 bringt umfangreichen Fotomodus

Blades of Fire Version 2.0 führt neuen Fotomodus mit umfangreichen Tools ein.

Blades of Fire erhält mit Version 2.0 ein großes Update, das unter anderem einen vollständig ausgestatteten Fotomodus ins Spiel bringt.

Der Entwickler MercurySteam und Publisher 505 Games haben dazu eine neue wöchentliche Video-Serie gestartet, die sich den neuen Funktionen des Updates widmet. Die erste Episode konzentriert sich dabei auf den Fotomodus als zentrales Feature.

Der neue Modus bietet umfangreiche kreative Kontrolle über die Kamera. Spieler können Position, Winkel, Höhe, Sichtfeld, Roll sowie optionale Rasterhilfen individuell anpassen und so präzise Bildkompositionen erstellen.

Zusätzlich lassen sich Tiefenschärfe und Fokus flexibel steuern, um Vorder- und Hintergründe gezielt zu verschwimmen oder bestimmte Elemente hervorzuheben. Auch erweiterte Farbwerkzeuge stehen zur Verfügung, darunter Anpassungen für Belichtung, Kontrast, Sättigung sowie einzelne RGB-Farbkanäle.

Ergänzt wird das System durch verschiedene visuelle Effekte, die direkt im Spiel genutzt werden können. Der Fotomodus lässt sich zudem in den meisten Cutscenes aktivieren, wodurch auch Story-Momente festgehalten werden können.

Das Feature soll es ermöglichen, Kampfszenen, Umgebungen und Charaktere aus unterschiedlichsten Perspektiven einzufangen und die kreative Freiheit der Spieler deutlich erweitern.

Eine Demo von Blades of Fire ist bereits auf Steam verfügbar und enthält den neuen Fotomodus sowie weitere Inhalte der Version 2.0 vorab.

Das Update selbst erscheint am 14. Mai 2026 kostenlos für PlayStation 5, Xbox sowie Epic PC.