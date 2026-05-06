Blades of Fire: Version 2.0 erweitert Gameplay mit neuen Boss-Trials und Arcana-System

Blades of Fire bekommt mit Version 2.0 ein umfangreiches Gameplay-Update, das vor allem den Kampf- und Progressions-Loop deutlich erweitert.

Im Mittelpunkt stehen sogenannte „Anvil Trials“, in denen bereits besiegte Bosse in speziellen Arenen erneut herausgefordert werden können. Diese Kämpfe sind zeitbasiert und belohnen Spieler je nach Leistung mit Medaillen, die anschließend in ein neues Upgrade-System einfließen.

Dieses System nennt sich „Arcana“ und erlaubt es, Waffen mit passiven Effekten zu verstärken. Diese Fähigkeiten werden über einen Charakter im Spiel aktiviert und können den Spielstil deutlich beeinflussen – etwa in Richtung Angriff, Überlebensfähigkeit oder Effizienz im Kampf.

Das Update soll den Endgame-Bereich stärker strukturieren und wiederholbare Herausforderungen mit langfristigen Verbesserungen verbinden.

Version 2.0 erscheint am 14. Mai 2026 als kostenloses Update für alle Plattformen, darunter PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine Demo ist bereits auf Steam verfügbar.