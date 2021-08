Während der Gamescom 2021 wurde Blasphemous 2 für das Jahr 2023 angekündigt. Damit Fans aber nicht so lange warten müssen, erhält Blasphemous 1 ein umfangreiches Update im Dezember.

Der finale Blasphemous Wounds of Eventide DLC erscheint am 9. Dezember 2021 kostenlos. Schaut euch hier den Trailer zum DLC mit einem Teaser am Ende für Teil 2 an: