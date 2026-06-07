Blasphemous II: Kostenloser The Third Sin DLC ab sofort spielbar

Ein kostenloser Story-DLC erweitert Blasphemous II um ein neues Kapitel und ist ab sofort verfügbar.

Die Erweiterung mit dem Titel „The Third Sin“ führt den Penitent One in ein gewaltiges, labyrinthartiges Schloss, das einst als Zuflucht für den Adel diente, bevor „The Miracle“ es in eine verfallene Festung verwandelte. Der neue Bereich soll rund ein Viertel der gesamten Spielwelt von Blasphemous II (inklusive Mea Culpa) umfassen und setzt stark auf Erkundung in engen, verschachtelten Strukturen.

Im Mittelpunkt steht ein neues Gebiet mit weitverzweigten Hallen, verwinkelten Türmen, einer riesigen Bibliothek und dunklen Krypten. Zusätzlich wurde eine Boss-Rückschau integriert, die es erlaubt, frühere Gegner erneut zu bestreiten.

Gameplay-seitig erweitert das DLC das Arsenal des Spielers um eine neue Waffe: eine blattspitzige Peitsche, die sowohl neue Standard- als auch Spezialangriffe ermöglicht. Damit verändert sich das Kampftempo spürbar und bietet zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten im Nahkampf.

Darüber hinaus bringt die Erweiterung drei neue „Familiars“, die den Spieler sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung unterstützen, sowie neue Gebete, Outfits, fünf zusätzliche Achievements/Trophäen und sechs neue Musikstücke von Komponist Carlos Viola.

Der DLC ist kostenlos und ab sofort für PC (Steam, GOG, Epic Games Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch erhältlich. PlayStation-4-Spieler erhalten es zu einem späteren Zeitpunkt.