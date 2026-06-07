Blasphemous II: Kostenloser The Third Sin DLC ab sofort spielbar

Ein kostenloser Story-DLC erweitert Blasphemous II um ein neues Kapitel und ist ab sofort verfügbar.
Die Erweiterung mit dem Titel „The Third Sin“ führt den Penitent One in ein gewaltiges, labyrinthartiges Schloss, das einst als Zuflucht für den Adel diente, bevor „The Miracle“ es in eine verfallene Festung verwandelte. Der neue Bereich soll rund ein Viertel der gesamten Spielwelt von Blasphemous II (inklusive Mea Culpa) umfassen und setzt stark auf Erkundung in engen, verschachtelten Strukturen.
Im Mittelpunkt steht ein neues Gebiet mit weitverzweigten Hallen, verwinkelten Türmen, einer riesigen Bibliothek und dunklen Krypten. Zusätzlich wurde eine Boss-Rückschau integriert, die es erlaubt, frühere Gegner erneut zu bestreiten.
Gameplay-seitig erweitert das DLC das Arsenal des Spielers um eine neue Waffe: eine blattspitzige Peitsche, die sowohl neue Standard- als auch Spezialangriffe ermöglicht. Damit verändert sich das Kampftempo spürbar und bietet zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten im Nahkampf.
Darüber hinaus bringt die Erweiterung drei neue „Familiars“, die den Spieler sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung unterstützen, sowie neue Gebete, Outfits, fünf zusätzliche Achievements/Trophäen und sechs neue Musikstücke von Komponist Carlos Viola.
Der DLC ist kostenlos und ab sofort für PC (Steam, GOG, Epic Games Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch erhältlich. PlayStation-4-Spieler erhalten es zu einem späteren Zeitpunkt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sauber, kostenlose Dlcs sind eine Seltenheit geworden 👍.
Eieiei, noch so ein gutes Spiel, von dem ich den ersten Teil noch nicht durchgespielt habe. Und dann ist der zweite Teil auch gerade im Sale UND bekommt noch einen kostenlosen DLC. Das wird alles einfach zu viel 🤣
Teil 1 war so gut. Möglicherweise sogar das „beste Metroidvania“ weil es so verdammt viel zu entdecken gibt und auch mal was verpassen kann (was mit natürlich nicht passiert ist *hust *) … Teil 2 ist übrigens eine Ecke leichter – bis auf den vorletzten Boss.
Wie jemand im Internet sagte „Das Problem ist nicht der Boss, sondern dass sich das Spiel nicht entsprechend drauf vorbereitet hat.“ 😅
Wus? Hatte eher den Eindruck, Teil 2 wäre schwerer als der erste o.o
Ich meine, es hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, aber bei Teil 1 habe ich mit so einigen Bossen Probleme gehabt, bei Teil 2 bin ich so durchgeschnetzelt.
Gut, der Übersetzungsfehler der Tränke in Teil 1 hat mir einiges schwerer gemacht, aber so insgesamt… Fand ich Teil 2 überraschend einfach 😅
Also an den ersten Teil mache ich mich auf alle Fälle nochmal dran. Das Schloss da gleich am Anfang am Horizont hat mir schon sehr gefallen und wenn es einen zweiten Teil gibt heißt das ja auch immer, dass die Spielereihe noch lebt.
Blasphemous 1 liebe ich soo sehr, kA wie oft ich das schon gedaddelt habe. Mit Blasphemous 2 bin ich hingegen gar nicht warm geworden und nicht beendet..
Sehr cool. Habe es aber leider nur auf Konsole und ist kein play anywhere.