Blasphemous II: Unboxing-Video zur Collector’s Edition, Bestellung möglich

Der weltweit tätige Publisher und Distributor SelectaPlay freut sich, bekannt geben zu können, dass die mit Spannung erwartete Blasphemous 2 Collector’s Edition heute im europäischen und nordamerikanischen Fachhandel für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint.

Der Preis der Collector’s Edition liegt bei 99,99 € und kann ab sofort bei Amazon bestellt werden:

Blasphemous 2, entwickelt von The Game Kitchen und veröffentlicht von Team17, ist ein Metroidvania-Spiel, das die Geschichte des „Wounds of Eventide“-DLCs aus dem ersten Spiel fortsetzt und die Geschichte von The Penitent One und dessen Universum durch Interaktionen mit neuen Charakteren und Gegenständen, die in der Welt gefunden werden, erweitert.

Der Spieler erkundet eine riesige, miteinander verbundene Umgebung voller grotesker Feinde und Jump’n’Run-Herausforderungen in einem einzigartigen Pixel-Art-Stil. Das Spiel verbindet intensive Action mit tiefgründiger Erkundung und Herausforderungen, die sowohl im Kampf als auch bei der Navigation durch die labyrinthische Umgebung Geschicklichkeit erfordern und so ein eindrucksvolles und fesselndes Erlebnis schaffen.

Neben der Vollversion von Blasphemous 2 für die Konsole enthält die Collector’s Edition eine Steelbook-Hülle mit exklusivem Artwork, eine gedruckte, von den Entwicklern erstellte Anleitung mit einem Dankesschreiben des Game Kitchen-Teams, eine Metallmünze Mark of Martyrdom, drei Kunstkarten mit neuen Illustrationen, zwei CDs mit Musik von Carlos Viola sowie eine Sammler-CD-Hülle mit einem Code zum Herunterladen des digitalen Soundtracks, ein gedrucktes Spielhandbuch mit über 60 Seiten, ein wunderschönes Album mit Illustrationen und ein Echtheitszertifikat, alles in einer speziell angefertigten, hochwertigen Sammlerbox.

Seht euch hier das Unboxing-Video der Blasphemous 2 Collector’s Edition an: