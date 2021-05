Blast Brigade: Explosives 2D-Action-Adventure erscheint für Xbox

Allods Team Arcade, ein neues Team in der MY.GAMES-Entwicklerfamilie, kündigt seinen neuesten Titel an: Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread. Ein explosiver 2D-Action-Adventure-Plattformer der noch dieses Jahr über Steam erhältlich sein wird und im Anschluss auch für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheint.

Das Spiel wird vom neu gegründeten Projektteam von Allods entwickelt, das sich auf bahnbrechende Spiele voller frischer Ideen und Konzepte fokussiert. Allods Team Arcade besteht aus jungen und ehrgeizigen Entwicklern, die sich der Weiterentwicklung verschiedenster Genres verschrieben haben.

Inspiriert von Popcorn-Action-Filmen aus den 80er Jahren erzählt Blast Brigade die Geschichte einer bunt gemischten Gruppe von Spezialagenten aus der ganzen Welt, die sich gegen das böse Genie Dr. Cread zusammenschließen, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren – mindestens!

Die Spieler stellen ein Team aus vier spielbaren Helden mit individuellen Fähigkeiten zusammen, zwischen denen sie im Spielverlauf wechseln können. Sie verbessern deren Waffen, stellen sich herausfordernden Endgegnern und retten nebenbei noch schnell ein Inselparadies – „on the go“ sozusagen.

Die Helden erkunden nämlich eine abgelegene Insel, die vom ruchlosen Dr. Cread in Beschlag genommen wurde. Nach vielen (gescheiterten) Versuchen der Weltherrschaft hat sich der Doktor nun auf dem Inselparadies verschanzt und die Bewohner versklavt, damit sie ihm beim Bau seines riesigen Weltuntergangsroboters helfen. Die Blast Brigade muss nicht nur die Schergen von Dr. Cread besiegen, sondern auch eine seltsame, uralte Technologie nutzen, um den Bösewicht zu besiegen.

Folgende vier Charaktere stehen im Spielverlauf zur Verfügung:

Der Amerikaner Jeff (J. Jefferson), der noch nie einem Problem begegnet ist, aus dem er sich nicht heraussprengen konnte. Mit seinem treuen Granatwerfer ist Jeff ein typisch amerikanischer Held, der sich immer wieder auf Scharmützel mit Übeltätern und Schurken einlässt.

Die sowjetische KGB-Agentin Alexandra „Shura“ Voron infiltriert mit ihrem Enterhaken feindliches Gebiet, um ihre Feinde mit ihrem Scharfschützengewehr auszuschalten. Als Meisterin der Infiltratorin arbeitet Shura vorzugsweise aus dem Schatten heraus, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Schotte Gavin Henry Gale „Galahad“ ist ein MI6-Spion, der unlängst von Dr. Cread gefangen genommen wurde. Nachdem er in den Händen des Doktors schrecklichen Experimenten unterworfen wurde, gelang ihm die Flucht und er nutzt nun seinen Cyborg-Körper, um seine Feinde zur Strecke zu bringen.

Die Heilige Wächterin Vartaxaklahun „Vortex“ Paqarnusta arbeitet mit der Blast Brigade zusammen, um ihre Insel von Dr. Cread zu befreien. Vortex tanzt einen wirbelnden „Tanz des Todes“ und verfügt über wichtiges Grundwissen der alten Technologien der Ureinwohner der Insel.

Von Jeffs Granatwerfer bis hin zu Shuras Enterhaken können die Spezialfähigkeiten der verschiedenen Charaktere eingesetzt werden, um jede Situation auf neue und spannende Weise zu meistern.

Blast Brigade wird für $19.99/€19,99 erhältlich sein und erhält die ESRB-Einstufung E (Everyone) und PEGI 7.