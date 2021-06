Blaster Master Zero 3: Gameplay-Trailer zeigt rasante Retro-Action

Autor:, in / Blaster Master Zero 3

Der Trailer zu Blaster Master Zero 3 weckt Erinnerungen an glorreiche Plattform-Klassiker.

IntiCreates hat zum bevorstehenden Release ihres Retro-Action-Titels Blaster Master Zero 3 einen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Der dritte Teil der Serie ist eine Hommage an die „guten alten Zeiten“ und erinnert ein wenig an die Mega Man Serie, nur dass ihr mit einem Fahrzeug unterwegs seid, gepaart mit Top-Down-Action, wie man sie aus Super Smash TV kennt.

Das Video gibt es hier für euch:

Blaster Master Zero 3 erscheint am 29.07.2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Switch und PC.