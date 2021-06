Blaster Master Zero: Startschuss im Juli und 20 Prozent Vorbesteller-Rabatt

Entwickler IntiCreates hat die Veröffentlichungstermine ihrer 2D-Shooter-Reihe Blaster Master Zero bekannt gegeben. Demnach werden die Titel wie folgt für Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht:

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Vorbestellern 20 Prozent Rabatt gewährt wird und die Spiele zwei Wochen vor Veröffentlichung in ihren Warenkorb packen können. Den ersten Teil könnt ihr somit schon hier vorbestellen:

We hope you're ready, Xbox folks!

Blaster Master Zero and Blaster Master Zero 2 are coming to Xbox One & Xbox Series X|S ahead of the release of Blaster Master Zero 3!

Pre-orders open up 2 weeks before release w/ a 20% discount!

BMZ: July 1st

BMZ2: July 15th

BMZ3: July 29th pic.twitter.com/L8pl9iFY0r

— INTI CREATES (@IntiCreatesEN) June 16, 2021