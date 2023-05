Das Universum steht kopf, denn der unvermeidliche Kampf der Kämpfe steht bevor, in BlazeBlue Cross Tag Battle müsst ihr zeigen, was ihr könnt.

Ein fantastischer Konflikt entfaltet sich in der Gaming-Welt! Das beliebte BlazBlue-Franchise betritt ein anderes Universum und schickt beliebte Figuren gegeneinander in die Arena, um in BlazBlue: Cross Tag Battle epische Kämpfe auszutragen. Dieses einzigartige Cross-over vereint die Universen von BlazBlue, Atlus‘ Persona, French Breads Under Night In-Birth und RWBY.

Egal, ob ihr erfahrene Profis oder Neulinge im Genre seid, Cross Tag Battle bietet euch die Möglichkeit, euer Team auszuwählen und an schnellen 2v2-Kämpfen teilzunehmen.

Die verrückten Charaktere und einzigartigen Fähigkeiten aus BlazBlue treffen dabei auf die ikonischen Persönlichkeiten aus Persona, die kämpferischen Talente aus Under Night In-Birth und die fesselnden Charaktere aus RWBY.

Entwickelt von Arc System Works, wartet Cross Tag Battle mit seinen knackigen Mechaniken, flüssigem Gameplay und atemberaubender 2D-Grafik auf. Jeder einzelne Kampf wird zu einem visuellen Fest, bei dem ihr eure Lieblingscharaktere aus verschiedenen Universen in intensiven Schlachten gegeneinander antreten lassen könnt.

BlazBlue: Cross Tag Battle ist eine Hommage an das Kampfspiel-Genre und bietet eine große Vielfalt an Charakteren und Kombinationsmöglichkeiten.

Im neusten Video zeigen wir euch einen Einblick in das Gemetzel, also nicht vergessen, anschauen, liken und dann eure Meinung in die Kommentare hauen, danach könnt ihr euch selbst in Getümmel stürzen, denn das Game ist ab sofort im Xbox Game Pass-Abo enthalten.

