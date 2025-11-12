BlazBlue Entropy Effect X: Kämpfe jenseits der Realität

Kämpft als ACE im Meer der Möglichkeit um Splitter und verhindert in BlazBlue Entropy Effect X das Ende der Welt.

BlazBlue Entropy Effect X ist ein neues 2D-Roguelite-Actionspiel im BlazBlue‑Universum, mit schnellen, stylischen Kämpfen und einer präzisen, reaktiven Steuerung. Eine Auswahl ikonischer Charaktere aus der Reihe sorgt für Abwechslung und taktische Tiefe.

Im geheimnisvollen Reich Labor arbeiten Wissenschaftler fieberhaft daran, den drohenden Weltuntergang abzuwenden. Trotz aller Bemühungen bleibt Doktor Mercurius, die Leiterin des Labors, überzeugt, dass das Ende bevorsteht.

Die Initiative zur Erforschung der Möglichkeit sammelt deshalb Möglichkeitssplitter — Fragmente, die im Meer der Möglichkeit, einem Zwischenreich jenseits der Realität, verborgen liegen. Nur der Protagonist Ace kann in dieses Meer tauchen.

Unter Anleitung des Laborteams stürzt er sich immer wieder in die Tiefe, doch nach jedem Tauchgang plagen ihn Visionen und körperliche Veränderungen. Aces Erinnerungen fügen sich langsam zu einem Bild der Wahrheit über die zerfallende Welt und die Arbeit des Teams zusammen — und ein dunkles Geheimnis offenbart sich: „die Macht des Azur.“

BlazBlue Entropy Effect X ist ab dem 12. Februar 2026 für Xbox Series X|S erhältlich.