BlazBlue Entropy Effect X: Umfangreiches Update für August angekündigt

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Image: 91Act / BlazBlue Entropy Effect X

BlazBlue Entropy Effect X erhält am 13. August ein großes Update mit Platinum.

Mit einem umfangreichen Update erweitert BlazBlue Entropy Effect X sein Roguelite-Erlebnis am 13. August auf Xbox Series X|S. Im Mittelpunkt steht die neue spielbare Kämpferin Platinum, die das Charakteraufgebot des Actionspiels ergänzt.

Neben dem Neuzugang dürfen sich Spieler auf weitere Verbesserungen freuen. Das Training Space wird umfassend überarbeitet und soll neue Möglichkeiten bieten, Kombos und Spielmechaniken zu üben.

Darüber hinaus führt das Update neue verzweigende Routen ein, die den Verlauf einzelner Durchläufe abwechslungsreicher gestalten. Weitere Verbesserungen und Anpassungen sollen das Spielerlebnis zusätzlich erweitern.

BlazBlue Entropy Effect X ist ein Roguelite-Actionspiel im BlazBlue-Universum und kombiniert schnelle Kämpfe mit präziser Steuerung sowie einem markanten 2D-Grafikstil. Jeder Durchlauf ermöglicht neue Charakter-Builds und unterschiedliche Kampfstile, wodurch sich jede Runde anders spielt.

Ein neuer Trailer stellt die Inhalte des Major Updates vor und zeigt erste Gameplay-Szenen der neuen Kämpferin Platinum.

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2 Kommentare Added

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  1. Katanameister 501760 XP Xboxdynasty MVP Silber | 17.07.2026 - 12:16 Uhr

    Hatte es eine Zeit lang im Game Pass gezockt, war ganz gut, vielleicht steige ich wieder ein.

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  2. Ash2X 355400 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.07.2026 - 13:08 Uhr

    Ich muss mal mit der zweiten Story weitermachen. Das Spiel braucht etwas, ist dann aber richtig klasse.

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