Bleach: Brave Souls: 11th Anniversary Bankai Live für den 20. Juli angekündigt

Zum 11. Jubiläum von Bleach: Brave Souls veranstaltet KLab den „11th Anniversary Bankai Live“. Der Livestream findet am 20. Juli statt und bringt mehrere bekannte Sprecher aus dem Bleach-Universum zusammen.

Für die Übertragung wurden unter anderem Masakazu Morita, Noriaki Sugiyama, Yuki Matsuoka, Ryotaro Okiayu und Mitsuaki Madono angekündigt. Die Synchronsprecher sind aus der Anime-Serie für ihre Rollen als Ichigo Kurosaki, Uryū Ishida, Orihime Inoue, Byakuya Kuchiki und Kon bekannt.

Der Jubiläumsstream beginnt am 20. Juli um 19:00 Uhr (JST). Wie in den vergangenen Jahren werden im Rahmen der Übertragung voraussichtlich Neuigkeiten zum Spiel, Jubiläumsaktionen sowie weitere Ankündigungen rund um Bleach: Brave Souls vorgestellt.

Bleach: Brave Souls ist als Free-to-Play-Actionspiel auf Konsolen, PC und Mobilgeräten verfügbar und feiert in diesem Jahr sein elfjähriges Bestehen.