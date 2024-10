BLEACH Rebirth of Souls: Charakter-Trailer zu Kaname Tosen veröffentlicht

Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

In einem neuen Video zu BLEACH Rebirth of Souls gibt es den Charakter Kaname Tosen zu sehen.

BLEACH Rebirth of Souls stellt euch in einem neuen Charakter-Trailer Kaname Tosen vor. Ihn zeichnet eine einzigartige Form der Vision und des Gegenangriffs aus.

BLEACH Rebirth of Souls erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC. Weitere Details gibt es in dieser BLEACH Rebirth of Souls News.