BLEACH Rebirth of Souls: Cineastisches Intro veröffentlicht

Zu BLEACH: Rebirth of Souls wurde die Eröffnungssequenz veröffentlicht. Das cineastische Intro könnt ihr euch direkt hier anschauen.

​Bandai Namco Entertainment America hat das Eröffnungsvideo zu BLEACH: Rebirth of Souls veröffentlicht. Dieses actiongeladene Intro zeigt die beliebten Charaktere der Serie in intensiven Kampfszenen und wird von dem Titelsong Die for Love des japanischen Musikers MIYAVI untermalt. ​

Das Spiel ermöglicht es den Spielern, in die Rollen ihrer Lieblingscharaktere zu schlüpfen und deren einzigartige Schwertfähigkeiten einzusetzen, um das Blatt im Kampf zu wenden.

Ein zentrales Spielelement ist die Möglichkeit, in kritischen Situationen neue Formen und Kräfte freizuschalten, um den Sieg zu erringen. ​

BLEACH: Rebirth of Souls erscheint am 21. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC über Steam.