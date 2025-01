BLEACH Rebirth of Souls: Details zu Kampfmechaniken und Spielmodi

Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

Erfahrt die neusten Details zu Kampfmechaniken und Spielmodi von BLEACH Rebirth of Souls.

In einem neuen Trailer zu BLEACH Rebirth of Souls präsentierte Bandai Namco Entertainment Spielszenen zu Kampfmechaniken, Spielmodi, mächtigen Charakteren und filmischen Kämpfen.

Jetzt gibt es weitere Detail dazu, ehe der narrative Anime-Brawler am 21. März 2025 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich sein wird.

BLEACH Rebirth of Souls lässt die Spieler in einer Schlacht der Schwerter und der Stärke in aufregende, actiongeladene Kämpfe verwickelt werden. Das Spiel bietet eine Reihe von ikonischen Charakteren aus der Anime-Franchise, darunter Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida, Yasutora Sado (Chad) und viele mehr.

Diese legendären Kämpfer treten in einem fortschrittlichen Kampfsystem gegeneinander an, das den Spielstil jedes Charakters betont und seine individuellen Stärken zur Geltung bringt.

Jeder Charakter kann außerdem aus seiner Konpaku, der spirituellen Energie, schöpfen, um bestimmte Signature Moves auszuführen und seine Reiatsu zu entfesseln, mächtige einzigartige Angriffe, die als Spiritual Pressure Moves bekannt sind.

Der Trailer zeigt neue Aktionen, Movesets und Combos, darunter:

Reverse Actions: Heizt den Kampf mit Reverse Actions auf, mächtigen Moves, die durch das Konpaku des Charakters entfesselt werden.

Heizt den Kampf mit Reverse Actions auf, mächtigen Moves, die durch das Konpaku des Charakters entfesselt werden. Chain Reverse : Schließt nahtlos an Angriffe an und verbindet diesen Move mit aktiven Combos für zusätzlichen Schaden.

: Schließt nahtlos an Angriffe an und verbindet diesen Move mit aktiven Combos für zusätzlichen Schaden. Burst Reverse: Stoppt den Schwung des Gegners mit dieser Technik, die den Gegner zurückwirft und seine Angriffe unterbricht.

Stoppt den Schwung des Gegners mit dieser Technik, die den Gegner zurückwirft und seine Angriffe unterbricht. Kikon-Move: Fügt dem Gegner genügend Schaden zu, um den mächtigen Kikon-Move freizuschalten, der das Konpaku des Gegners zerstören kann.

Fügt dem Gegner genügend Schaden zu, um den mächtigen Kikon-Move freizuschalten, der das Konpaku des Gegners zerstören kann. Awakening : Wendet das Blatt im Kampf mit Kampfgeist, einer Energie, die sich im Laufe des Kampfes ansammelt, um den Zustand „Erwachen“ zu aktivieren, der dem Spieler einen Stat-Boost sowie mächtige und bestrafende Umkehrungen bietet.

: Wendet das Blatt im Kampf mit Kampfgeist, einer Energie, die sich im Laufe des Kampfes ansammelt, um den Zustand „Erwachen“ zu aktivieren, der dem Spieler einen Stat-Boost sowie mächtige und bestrafende Umkehrungen bietet. Kikon Channel: Die Kikon-Bewegungen, die durch die Ansammlung von Kampfgeist im Zustand des Erwachens aktiviert werden, sind verheerende Einzelschläge, die als Umkehraktion ausgeführt werden und eine dramatische Veränderung des Momentums bewirken können.

Der neue Trailer hebt außerdem hervor, dass BLEACH Rebirth of Souls verschiedene Modi bietet, die es zu erkunden gilt, wie z. B. den Online-Kampf gegen Gegner, das Wiedererleben ikonischer Momente aus der BLEACH-Geschichte, das Durchspielen ungesehener Geschichten und mehr.

Im Kampfmodus können die Spieler spannende Koop-Matches mit ihren Freunden vor Ort erleben und ihren Stolz und ihre Fähigkeiten in intensiven Kämpfen gegen Spieler auf der ganzen Welt unter Beweis stellen.

Im Story-Modus können die Spieler die legendäre BLEACH-Storyline erleben und die Reise von Ichigo Kurosaki vom Substitute Soul Reaper-Arc bis zum Ende des Arrancar-Arcs nachvollziehen.

Darüber hinaus bietet der Story-Modus Erzählungen aus der Perspektive der einzelnen Charaktere, die einen tieferen und persönlicheren Blick auf die ikonischen Ereignisse von BLEACH durch ihre Augen ermöglichen.

Schließlich können die Spieler ihren Mut in verschiedenen Schwierigkeitsgraden testen, ihre Fähigkeiten verfeinern und ihre Techniken im Missionsmodus weiter verbessern.