BLEACH Rebirth of Souls: Ichigos trifft Geister im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe kündigte die Veröffentlichung von BLEACH Rebirth of Souls an, einem neuen Actionspiel, in dem die Spieler in ikonischen Schlachten kämpfen, die auf der legendären Anime-Franchise basieren, und eine originelle Geschichte erleben, die von Tite Kubo entwickelt wurde.

Der Titel ist ab sofort in den Editionen Standard, Digital Deluxe und Digital Ultimate für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

In BLEACH Rebirth of Souls können sich die Spieler in spannende Kämpfe stürzen und ihre Lieblingscharaktere erleben, während sie die Hauptgeschichte von BLEACH neu erleben und über mehrere spannende Spielmodi in das Anime-Universum eintauchen.

Der Story-Modus des Spiels bietet eine epische Reise, die von Ichigos Aufstieg als Soul Reaper im Substitute Soul Reaper-Arc bis hin zum finalen Kampf gegen Sosuke Aizen im Arrancar-Arc reicht.

Im freien Spiel können die Spieler ihren Stolz und ihre Fähigkeiten in intensiven Kämpfen gegen andere Spieler weltweit unter Beweis stellen.

Der Versus-Modus ermöglicht lokale Multiplayer-Schlachten mit Freunden oder der Offline-CPU.

Im Secret-Story-Modus können die Spieler außerdem tiefere Einblicke in die Charaktere von BLEACH gewinnen und die Momente entdecken, die ihre Persönlichkeit geprägt haben.

BLEACH Rebirth of Souls bietet actiongeladene Anime-Kämpfe mit über 30 spielbaren Charakteren. Das fesselnde Kampfsystem des Spiels stellt die Kämpfe aus dem Anime authentisch nach, wobei die Spielmechanik so gestaltet ist, dass jeder Charakter seine Fähigkeiten beibehält.

Die Spieler können die wichtigsten Moves jedes Charakters einsetzen, um die Gesundheitsleiste des Gegners in einem 1v1-Action-Kampfformat zu zerstören. Nachdem sie ihren Gegner geschädigt haben, können sie verheerende Kombos entfesseln, um das Blatt zu wenden.

Während des Kampfes können sie das Blatt auf verschiedene Arten wenden, indem sie spirituelle Kraft sammeln, um ihre spezielle Bewegung zu entfesseln, und in einen erwachten Zustand wie ihr „Bankai“ eintreten, indem sie während des Kampfes Kampfgeist erhalten oder die Umkehranzeige verwenden, um eine Umkehraktion zu entfesseln.