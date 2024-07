BLEACH Rebirth of Souls: Noch mehr knackige Spielszenen

Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

Ein neuer Trailer zeigt noch mehr Gameplay aus BLEACH Rebirth of Souls.

Der neue Trailer zum Videospiel BLEACH Rebirth of Souls, welches auf dem bekannten Franchise BLEACH von Tite Kubo basiert, verrät mehr über das Gameplay und die besonderen Mechaniken des Spiels, mit denen der Verlauf der Kämpfe umgedreht werden kann.

In BLEACH Rebirth of Souls können Spielende die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere aus der Serie nutzen, um in Schwertkämpfen die Kontrolle über ihre Gegner zu erlangen.

Es können aber auch Spielmechaniken wie Rückwärtsaktionen und Kombos genutzt werden, um sich aus einer heiklen Lage zu befreien. Im weiteren Verlauf des Kampfes können die Charaktere ihre Bankai einsetzen, um besondere Angriffe auszuführen und damit ihre Gegner zu erledigen.

BLEACH ist eine international beliebte Manga-Reihe, die von 2001 bis 2016 in Shueishas Shonen-Manga-Magazin Weekly Shonen Jump erschien.

Die dazugehörige TV-Animeserie wurde von 2004 bis März 2012 ausgestrahlt und bisher wurden insgesamt vier Verfilmungen dazu veröffentlicht. Das letzte Kapitel, der Thousand-Year-Blood-War-Arc, der neue Charakterdesigns und neue Charaktere zeigt, wird seit 2012 ausgestrahlt.

Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen:

BLEACH Rebirth of Souls erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC.