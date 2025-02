BLEACH Rebirth of Souls: Opening Movie 2 im Video festgehalten

Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

Schaut euch hier das Opening Movie 2 Video zu BLEACH Rebirth of Souls an.

Bandai Namco hat das zweite Eröffnungsvideo für BLEACH Rebirth of Souls veröffentlicht, das die dynamische Atmosphäre des kommenden Anime-Arena-Kampfspiels einfängt.

Dieses stilvolle Video zeigt Hauptcharaktere wie Ichigo Kurosaki, seine Verbündeten sowie Antagonisten wie Sōsuke Aizen und seine Arrancar-Armee. Der visuelle Stil erinnert an die Persona-Reihe, mit lebhaften Farben und charakteristischen Silhouetten.

BLEACH Rebirth of Souls präsentiert euch das Openining Movie 2 im folgenden Video:

BLEACH Rebirth of Souls erscheint am 21. März 2025 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox One.