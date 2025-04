BLEACH Rebirth of Souls: Ranglistenmatches werden in Betracht gezogen

Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

Image: Bandai Namco Entertainment America Inc.

Die Entwickler von BLEACH Rebirth of Souls denken über Ranglistenmatches nach, dazu wurde heute ein Update mit Anpassungen veröffentlicht.

Katsuaki Tsuzuki, Produzent von BLEACH Rebirth of Souls, hat sich in einer Nachricht an die Fans gewandt und über kommende Updates informiert.

So beobachtet und prüft man derzeit das Feedback der Spieler und plant Anpassungen vorzunehmen und Funktionen hinzuzufügen, die das Spielerlebnis komfortabler und angenehmer machen sollen.

Man weiß auch um den Wunsch der Spieler nach Ranglistenspielen und denkt derzeit über eine Implementierung nach.

Bevor dies aber überhaupt geschehen kann, sei es notwendig Verbesserungen in den Bereichen der gesamten Spielumgebung vorzunehmen, einschließlich der Charakterbalance und beim kompetitiven Spiel.

Die ersten Anpassungen wurden mit einem Update am heutigen Tage umgesetzt. Die Patch Notes mit weiteren Informationen findet ihr hier.