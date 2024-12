Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

BLEACH Rebirth of Souls: Release-Datum enthüllt

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass BLEACH Rebirth of Souls, das auf dem bekannten Franchise von Tite Kubo basiert, am 21. März 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC erscheint. Das Spiel lädt dazu ein, die individuellen Fähigkeiten der Charaktere aus BLEACH zu entfesseln und sich in spannende Schwertkämpfe zu stürzen.

BLEACH Rebirth of Souls erscheint in folgenden Editionen und kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden:

Standard Edition – Basisspiel

Digital Deluxe Edition – Basisspiel, Season Pass inklusive sieben Tagen Early Access, Seelenkristall-Set (#2) für das Upgraden von Charakter-Fähigkeiten

Digital Ultimate Edition – Basisspiel, Season Pass inklusive sieben Tagen Early Access, Seelenkristall-Set (#2, #3), Kostüm-Sets „Tausendjähriger Blutkrieg” und „Wiedergeburt der Seelen“

Spielende, die bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten das Kostüm-Set „Tausendjähriger Blutkrieg“ für Toshiro und Yoruichi als Bonus.

