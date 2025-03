BLEACH Rebirth of Souls: Reverse Fate-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

In einem neuen Video zu BLEACH Rebirth of Souls gibt es den Reverse Fate Trailer zu sehen.

​Der kürzlich veröffentlichte Reverse Fate-Trailer zu BLEACH: Rebirth of Souls bietet einen umfassenden Einblick in das kommende Kampfspiel von Bandai Namco und Tamsoft.

Im Trailer werden intensive Kämpfe mit ikonischen Charakteren aus dem BLEACH-Universum gezeigt, darunter Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida und Yasutora „Chad“ Sado. Die Spieler können die einzigartigen Schwertfähigkeiten jedes Charakters nutzen, wie beispielsweise die mächtigen Bankai-Techniken, um das Blatt im Kampf zu wenden. ​

BLEACH Rebirth of Souls erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC. Weitere Details gibt es in dieser BLEACH Rebirth of Souls News.