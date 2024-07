BLEACH Rebirth of Souls: Weitere Details zum Kampfspiel

Autor:, in / BLEACH Rebirth of Souls

Die Spieler können sich mit ihren Lieblingscharakteren aus dem legendären Anime-Franchise in BLEACH Rebirth of Souls in spannende Kämpfe stürzen.

Bandai Namco Europe hat weitere Details zu BLEACH Rebirth of Souls verkündet. Das neue Videospiel basiert auf der Franchise von Tite Kubo. Das von der Tamsoft Corporation entwickelte Spiel, an dem Takeharu Ishimoto als Soundkomponist mitwirkt, wird für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

In BLEACH Rebirth of Souls können die Spieler einige ihrer Lieblingscharaktere aus dem legendären Anime-Franchise verkörpern, um in Schlachten zu kämpfen, in denen ihre mächtigen Schwertfähigkeiten auf die Probe gestellt werden.

Mit der Möglichkeit, neue Klingen und Formen im Kampf freizuschalten, können die Spieler jedes Ergebnis umkehren, da ihr Charakter stärker wird, je näher seine Niederlage rückt.

BLEACH Rebirth of Souls wird einige der bekanntesten Charaktere aus dem Franchise enthalten, wie Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida, Yasutora Sado (Chad) und viele andere, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

BLEACH ist eine Schwertkampf-Action-Comic-Serie, die von 2001 bis 2016 in Shueishas Shōnen-Manga-Magazin Weekly Shonen Jump erschien.

Die TV-Animationsserie wurde von 2004 bis März 2012 ausgestrahlt, und es wurden bisher insgesamt vier Verfilmungen veröffentlicht.

Das letzte Kapitel, der Thousand-Year Blood War Arc, der völlig neue Charakterdesigns und noch stärkere Charaktere enthält, wird seit 2022 ausgestrahlt.